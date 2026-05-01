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蘭嶼近代最大20人拼板舟 6月划向巴丹重連海上古道

中央社／ 台東縣1日電
台東蘭嶼6部落合作打造、近代最大艘的20人座拼板舟「黃金友誼號」，日前試航狀況穩定，將於6月初划向菲律賓巴丹群島。（希給．梧梅提供）中央社
台東蘭嶼6部落合作打造、近代最大艘的20人座拼板舟「黃金友誼號」，日前試航狀況穩定，將於6月初划向菲律賓巴丹群島。（希給．梧梅提供）中央社

台東蘭嶼6部落族人聯手打造、近代最大艘的20人座拼板舟「黃金友誼號」，日前試航狀況穩定；將於6月初划向菲律賓巴丹群島，這也是兩地斷航逾300年後的長途首航。

行政院原住民族委員會、財團法人原住民族文化事業基金會，以及蘭嶼島6部落雅美（達悟）族攜手打造的20人座拼板舟，今年3月間完成，4月28日試航，預計6月從蘭嶼航向巴丹島，將斷航300多年海上古道完成連結。

試航後，參與造船的族人謝秀雄接受媒體聯訪時表示，這艘由島上6部落族人共同打造的20人大船，歷經2年建造，長12公尺、高2.7公尺、寬1.8公尺；開始打造時，蘭嶼島上找不到那麼長的「龍骨」，因此到台灣尋找，構造與一般船相同，試航後船體結構相當穩定。

船員廖金福表示，這艘拼板舟是蘭嶼近代最大艘拼板舟，突破了10人舟、10支槳傳統，要承襲300年前祖先曾經划向巴丹島。

漁人部落董恩慈表示，對這次航行相當有信心，希望這樣的活動可持續下去。東清部落居民謝慶廣表示，300年來第一次划向巴丹島「我也很期待去巴丹，看看我們的祖先，是怎麼樣的族人。因為我們語言有通，比較好溝通」。

原文會董事長瑪拉歐斯Maraos今天告訴中央社記者，這次的「蘭嶼巴丹300年歷史首航文化活動」是原民會、原文會與蘭嶼跨部落造舟團隊攜手推動的計畫，預計於6月跨越巴士海峽划行至菲律賓巴丹群島，將斷航300多年的海上古道傳統完成世紀連結。

他說，菲律賓巴丹群島最北的雅米島（Mavudis島），距離蘭嶼只有100公里，蘭嶼達悟族與菲律賓巴丹群島伊巴丹人，口傳歷史相近，皆有雙方自古以來貿易通婚遷徙傳說，至今雙方還保持60%族語可相通對話，但原本雙方熱絡相互往來，卻因歷史誤會事件斷航逾300年未再相互直航。

瑪拉歐斯表示，這艘20人座大船取名「黃金友誼號」，將於6月初從蘭嶼航向菲律賓，會與蘭嶼訪問團參加6月24日巴丹文化節期間展示交流，文化訪問團將由原民會主委曾智勇（Ljaucu．Zingrur）帶領，同時將邀請巴丹省長划船體驗；黃金友誼號預計會在巴丹島進行為期半年的展示交流研究。

原住民 族人 蘭嶼

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