台東森林公園今起免費入園 收費員憂失業…縣府：調整其他工作

台東市知名觀光休閒景點台東森林公園自今天起取消入園及停車收費，全面開放免費進出。適逢五一勞動節連假首日，不少民眾與遊客把握機會走訪園區，享受難得的自然綠意，也讓園區一早就湧現人潮。

入園民眾表示，過去需購票與停車費，多少影響進園意願，如今全面免費，感覺更親民，也更願意帶家人朋友一同前來散步、騎單車、親近自然。有遊客直言，「少了收費門檻，心情更輕鬆，想來就來」，也有人認為這項措施有助於帶動地方觀光與人潮流動。

然而，政策上路同時，也讓原本負責收費的管理人員出現不安情緒。有收費員坦言，擔心未來工作是否受到影響，甚至可能面臨失業壓力，對於後續安排感到不確定。

對此，縣府回應表示，原有收費人員本就不僅負責收費工作，平時也參與園區環境清潔、綠美化維護及苗圃育苗等相關業務。取消收費後，園區仍有大量維護與管理工作需要人力投入，相關人員將視需求調整與配置工作，並非裁撤失業。

縣府進一步說明，森林公園為重要公共空間，未來在免費開放後，預期人流增加，更需要完善的環境維護與服務品質，因此人力角色將轉向以園區管理與環境維護為主，持續提供良好遊憩空間。

隨著政策正式上路，免費開放帶來人潮與活力，有議員認為這也考驗園區管理與人力調整機制，如何在提升公共使用便利性的同時兼顧基層工作權益，仍有待後續觀察。