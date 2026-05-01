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台東釋迦授粉期薊馬蠢動 專家籲農友防範蟲害

中央社／ 台東縣1日電
近日氣溫回暖乾燥少雨，正是釋迦小黃薊馬蟲害好發期，專家呼籲農民加強巡視果園，改善果園通風，加強防範。（台東區農業改良場提供）中央社
近日氣溫回暖乾燥少雨，正是釋迦小黃薊馬蟲害好發期，專家呼籲農民加強巡視果園，改善果園通風，加強防範。（台東區農業改良場提供）中央社

近日台東氣溫回暖乾燥少雨，正是授粉期釋迦的小黃薊馬蟲害好發期，專家呼籲農民加強巡視果園，加強防範。

目前是台東大目釋迦開花與授粉期，又碰上乾燥少雨氣候，有農民發現釋迦嫩梢出現薊馬危害情況。

農業部台東區農業改良場今天告訴中央社記者，小黃薊馬體型小、活動力強，可以跳躍方式行短距離移動，或藉風及氣流進行長距離遷移；雌成蟲以產卵管將卵產於釋迦幼嫩組織，孵化後之幼蟲即以此幼嫩組織為食，進入蛹期時會掉落至土表化蛹。

台東農改場表示，小黃薊馬成蟲及幼蟲主要為害釋迦新梢、花器及幼果等幼嫩組織，造成被害嫩芽捲曲、畸形且局部黑褐化；至開花結果期，移至花器及幼果危害，造成花器發育不良，果實表面出現不規則褐色斑塊疤痕，影響果實外觀。

台東農改場田間調查及近5年監測結果，4至5月正值小黃薊馬發生高峰期，為避免薊馬類為害、影響果實外觀，呼籲農友注意於萌芽期或授粉前進行防治；建議防治方法為改善果園通風、監測害蟲密度。

台東農改場強調，釋迦是台東重要經濟果樹，果品外觀直接影響市場競爭力，農友應注意害蟲監測並及時防治；若有相關防治問題，可洽農場植物保護研究室 （電話089-325015）諮詢。

植物 台東 釋迦

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