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基隆鼓勵檢舉河川汙染 獎金最高實收罰鍰一半

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆去年爆發油汙染事件，市府祭出吹哨者檢舉獎金，最高可達實收罰鍰的百分之五十。圖／聯合報系資料照片
基隆去年爆發油汙染事件，市府祭出吹哨者檢舉獎金，最高可達實收罰鍰的百分之五十。圖／聯合報系資料照片

基隆去年油汙染事件影響基隆、汐止逾十萬用水戶，今年陸續有數起類似河川汙染情事，為有效遏止不肖業者偷排廢汙水進入河川等非法行為，市府鼓勵吹哨者檢舉，獎金最高可達實收罰鍰的百分之五十。不排除修訂相關規範提升獎勵，從源頭打擊環保犯罪。

去年油汙染事件導致基隆、汐止逾十萬用水戶遭波及，基隆地檢署四月初偵結，起訴「將誠公司」游姓業者等多人，揪出長期非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河。

市長謝國樑表示，水汙染不僅影響環境衛生，更對市民生活安全構成威脅，影響民生用水安全，基隆市工務處、環保局、產發處、警察局等單位，持續加強預警機制及查廠頻率，研議主動編列預算或由罰金提供吹哨者獎勵，透過雙軌機制提高獎勵。

環保局長馬仲豪說，依基隆市檢舉違反水汙染防治法案件獎勵辦法，依情節及檢舉人身分區分，檢舉獎勵金最高可達實收罰鍰的百分之五十，民眾如發現相關違法情事，可踴躍提出檢舉。

馬仲豪表示，市府會重新檢視既有檢舉機制，希望在制度面創造更多內部吹哨者誘因，不排除修訂相關規範、提升獎勵，並增編預算執行，從源頭打擊環保犯罪，機關對檢舉人身分將嚴格保密。

馬仲豪說，市民可透過基隆市環保局政風室、市府一九九九專線、市政信箱等管道糾舉不法，讓「水汙蟑螂」無所遁形。

環保局 環保 汐止

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