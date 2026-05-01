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花蓮堰塞湖災區撤離演練 4千人參與

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導
花蓮縣府昨辦撤離演練，下午演習開始後，光復市區全面淨空，大馬村收容所設在馬太鞍教會。記者王燕華／攝影
花蓮縣府昨辦撤離演練，下午演習開始後，光復市區全面淨空，大馬村收容所設在馬太鞍教會。記者王燕華／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰壩釀成慘重傷亡，汛期將屆，縣府昨與災區光復、鳳林、萬榮三鄉鎮共十二村，辦撤離演練，下午一時三十分警報響起後，在警力重重把關下，市區街道全面淨空，約四千人依序配合撤離演練，災民說，極端天氣下，不要再覺得災害不可能會發生。

這次演練設定光復鄉發生震度五弱地震，導致三天前形成、蓄水量達八百萬噸的馬太鞍溪新堰塞湖潰決，林保署發布紅色警戒，並透過ＣＢＳ細胞廣播發送強制撤離訊息。現場聚焦在疏散及收容兩任務，同步模擬居民不願撤離、試圖返家及擅闖警戒區等情境，由村長與警方即時勸阻，過程逼真。

日本人舘小姐去年災後也曾到災區當鏟子超人，昨再搭火車到光復，下午一時四十分列車到站，因正值演練時間，必須等兩個多小時。她說，五天前朋友告訴她有辦演習，但車票已經買了，演練很好，但希望能早一點發布訊息。

大馬村的王姓婦人與弟弟 、母親一同撤離到設在馬太鞍教會的收容所，她說，娘家在中學路，去年洪災時是「海景第一排」，一樓被大水沖毀只剩骨架，什麼都沒了。有了上次慘痛經驗，這次大家都很有防災意識，大約兩周前收到演練通知，鄰里還會相互提醒避難物資準備好了沒。

行政院政務委員季連成昨視察肯定演習「非常成功」，也點出警報器不夠大聲，要確保訊息能有效覆蓋各區域，聲音要足夠大聲，避免因環境干擾影響民眾避難等，另收容須兼顧人性需求，家庭多不願分開安置，應納考量；另長時間收容涉及寢具、物資供應等問題，也需提前準備。

林保署 萬榮 花蓮

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