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「黃皮仔」回來了！台東人的共同記憶 光華號修復亮相

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
修復完成的「光華號」車廂，昨天重返台東舊站特區，讓大家很有感。記者尤聰光／攝影
修復完成的「光華號」車廂，昨天重返台東舊站特區，讓大家很有感。記者尤聰光／攝影

別具歷史意義的「光華號」車廂完成修復後，昨天回歸台東舊站特區，光華號東線首班車一九六八年十一月啟用，上白下黃的經典塗裝，被暱稱為「黃皮仔」，並曾有「光華號小姐」隨車服務，是台灣東部鐵道文化的重要象徵，也承載許多台東人的共同記憶。

「黃皮仔」昨天再度亮相，台東縣政府歡迎火車回家，邀幼兒園小朋友一起迎接，孩子看到老火車，歡聲笑語不斷，讓這段鐵道記憶不再只是靜態展示，而變得更貼近生活。縣長饒慶鈴說，光華號車廂過去長期放在戶外已掉漆、生鏽，縣府進行修復，經由國家鐵道博物館籌備處專業考證，將塗裝還原為當年的樣貌，希望民眾看到最接近記憶中的光華號。

現場民眾有人回味過去，指小時候遠足從台東搭火車到花蓮，一坐就四個小時，那時車上還有列車小姐倒茶水、賣飲料，「但我們這些窮孩子只能乾瞪眼，看別人喝」。

這幾年台東舊站特區也持續改變。縣府表示，從燈光環境到鐵花路鋪面，甚至未來的步道、市集與指標系統都會慢慢完善，讓這裡不只是「看歷史的地方」，而是大家想停下來感受生活的空間，讓台東獨有的文化風景，繼續延續下去。

台東 車廂 鐵道 花蓮

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