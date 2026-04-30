快訊

勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

何時降息？Fed維持利率不變 摩根士丹利2理由揭時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭表揚模範勞工 長榮鳳凰酒店曾利玲榮登全國首獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府表揚115位模範勞工，包含企業產業組51名、職業勞工組49名及藍領外國人組15名，含印尼、越南、菲律賓籍等多元國籍勞工。圖／縣府提供
宜蘭縣政府表揚115位模範勞工，包含企業產業組51名、職業勞工組49名及藍領外國人組15名，含印尼、越南、菲律賓籍等多元國籍勞工。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今天在綠博園區表揚模範勞工，頒贈115名模範勞工愛心禮券及獎狀。今年礁溪長榮鳳凰酒店推薦的曾利玲，同時榮獲全國模範勞工殊榮，實至名歸；而縣府為感謝多元國籍勞工對這片土地的貢獻，表揚來自印尼的SULIKAH，她善體人意，以流利中文與閩南語溝通無礙，貼心照顧長者如同家人般溫暖，備受肯定。

明天5月1日勞動節，縣政府歡迎勞工朋友持有工會會員證或員工識別證，可免費進入宜蘭綠色博覽會園區，邀請所有勞工攜家帶眷出遊，共享溫馨尊榮時刻。

代理縣長林茂盛表示，縣府團隊秉持拚出宜蘭好生活信念，在職安與人才發展方面，嚴格把關職場安全衛生，致力推動職業安全防護措施與教育訓練，建構零職災、低風險的優質勞動環境；因應高齡化社會帶來的勞動力轉型，縣府積極布建銀髮人才服務據點，為中高齡勞工開拓職業第二春，推動青銀共創議題，透過世代間的技能交換，經驗傳承及激發創新火花，厚實產業生命力。

今年獲表揚的115名模範勞工，包含企業產業組51名、職業勞工組49名及藍領外國人組15名（含印尼、越南、菲律賓籍）；其中，由礁溪鳳凰酒店公司推薦的曾利玲小姐，憑著專業表現與敬業精神，這次也同時榮獲「全國模範勞工」殊榮，宜蘭之光。

此外，縣政府為肯定多元國籍勞工對宜蘭縣經濟的付出，表揚來自印尼的SULIKAH，她在台服務近11年，照顧85歲高齡長者無微不至，讓長輩感受如同家人般的溫暖、身心愉悅，其專業精神與責任感深受讚揚。

縣政府表揚115位模範勞工，由礁溪鳳凰酒店公司推薦的曾利玲小姐，憑藉專業表現與敬業精神，這次也同時榮獲「全國模範勞工」殊榮，宜蘭之光。圖／縣府提供
縣政府表揚115位模範勞工，由礁溪鳳凰酒店公司推薦的曾利玲小姐，憑藉專業表現與敬業精神，這次也同時榮獲「全國模範勞工」殊榮，宜蘭之光。圖／縣府提供

宜蘭縣政府為肯定多元國籍勞工對宜蘭經濟的付出，表揚來自印尼的SULIKAH，她在台服務近11年，照顧85歲高齡長者無微不至，讓長輩感受如同家人般溫暖，專業精神與責任感深受讚揚。 圖／縣府提供
宜蘭縣政府為肯定多元國籍勞工對宜蘭經濟的付出，表揚來自印尼的SULIKAH，她在台服務近11年，照顧85歲高齡長者無微不至，讓長輩感受如同家人般溫暖，專業精神與責任感深受讚揚。 圖／縣府提供

模範勞工 宜蘭 勞動節 印尼 林茂盛

延伸閱讀

屏東表揚模範勞工 社會楷模組蔡武雄助弱勢修屋

馬太鞍溪堰塞湖救災英雄張森 獲全國模範勞工

馬太鞍溪堰塞湖勘查有功 林保署技術士獲模範勞工

卓榮泰：明年最低基本工資將上調至三萬元以上

相關新聞

堰塞湖防災演練撤逾4千人 季連成：演習成功「沒有其他縣市可做到」

花蓮縣政府今天在光復鄉舉行堰塞湖防災演練，模擬溢流潰決，下游3鄉鎮逾4000名保全戶疏散避難，管制區人車淨空。出席指導的...

影／花蓮3鄉鎮防災演練 季連成：警報器要大聲、安置配置需修正

花蓮縣政府今舉辦光復、鳳林及萬榮3鄉鎮聯合防災演練，模擬堰塞湖潰決引發大規模撤離情境，行政院政務委員季連成肯定演習「非常成功」，不過在安置與協作人員配置、警報器不夠大聲等仍須持續檢討精進。

宜蘭表揚模範勞工 長榮鳳凰酒店曾利玲榮登全國首獎

宜蘭縣政府今天在綠博園區表揚模範勞工，頒贈115名模範勞工愛心禮券及獎狀。今年礁溪長榮鳳凰酒店推薦的曾利玲，同時榮獲全國模範勞工殊榮，實至名歸；而縣府為感謝多元國籍勞工對這片土地的貢獻，表揚來自印尼的

打擊不法業者汙染河川水源 謝國樑：雙軌機制提高獎勵吹哨者檢舉

基隆去年油汙染事件影響基隆、汐止逾10萬用水戶，今年也有多起類似河川汙染，市府鼓勵吹哨者檢舉，目前獎金最高可達實收罰鍰的50%。市長謝國樑今天受訪表示，市府將研議主動編列預算或由罰金提供吹哨者獎勵，透

影／災後記憶猶新 花蓮堰塞湖災區避難演練撤離4000人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰壩釀成慘重傷亡，汛期將屆，縣府今天舉辦避難演練，下午1時30分警報響起，警戒區保全戶依序撤離，街道全面淨空。曾是「鏟子超人」的日本人舘小姐舊地重遊，下火車巧遇到演練，必須就地等

光華號回家了！台東舊站特區重現「黃皮仔」記憶

台東舊站特區今天出現一幕很有感的畫面，修復完成的「光華號」車廂正式回家。縣府以「火車回家」為主題，邀請幼兒園小朋友一起參與迎接，孩子們的笑聲與火車意象交織，讓這段鐵道記憶不再只是靜態展示，而是變得更貼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。