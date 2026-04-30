宜蘭表揚模範勞工 長榮鳳凰酒店曾利玲榮登全國首獎

宜蘭縣政府今天在綠博園區表揚模範勞工，頒贈115名模範勞工愛心禮券及獎狀。今年礁溪長榮鳳凰酒店推薦的曾利玲，同時榮獲全國模範勞工殊榮，實至名歸；而縣府為感謝多元國籍勞工對這片土地的貢獻，表揚來自印尼的SULIKAH，她善體人意，以流利中文與閩南語溝通無礙，貼心照顧長者如同家人般溫暖，備受肯定。

明天5月1日勞動節，縣政府歡迎勞工朋友持有工會會員證或員工識別證，可免費進入宜蘭綠色博覽會園區，邀請所有勞工攜家帶眷出遊，共享溫馨尊榮時刻。

代理縣長林茂盛表示，縣府團隊秉持拚出宜蘭好生活信念，在職安與人才發展方面，嚴格把關職場安全衛生，致力推動職業安全防護措施與教育訓練，建構零職災、低風險的優質勞動環境；因應高齡化社會帶來的勞動力轉型，縣府積極布建銀髮人才服務據點，為中高齡勞工開拓職業第二春，推動青銀共創議題，透過世代間的技能交換，經驗傳承及激發創新火花，厚實產業生命力。

今年獲表揚的115名模範勞工，包含企業產業組51名、職業勞工組49名及藍領外國人組15名（含印尼、越南、菲律賓籍）；其中，由礁溪鳳凰酒店公司推薦的曾利玲小姐，憑著專業表現與敬業精神，這次也同時榮獲「全國模範勞工」殊榮，宜蘭之光。

此外，縣政府為肯定多元國籍勞工對宜蘭縣經濟的付出，表揚來自印尼的SULIKAH，她在台服務近11年，照顧85歲高齡長者無微不至，讓長輩感受如同家人般的溫暖、身心愉悅，其專業精神與責任感深受讚揚。

縣政府表揚115位模範勞工，由礁溪鳳凰酒店公司推薦的曾利玲小姐，憑藉專業表現與敬業精神，這次也同時榮獲「全國模範勞工」殊榮，宜蘭之光。圖／縣府提供