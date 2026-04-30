影／花蓮3鄉鎮防災演練 季連成：警報器要大聲、安置配置需修正

花蓮縣政府今舉辦光復、鳳林及萬榮3鄉鎮聯合防災演練，模擬堰塞湖潰決引發大規模撤離情境，行政院政務委員季連成肯定演習「非常成功」，不過在安置與協作人員配置、警報器不夠大聲等仍須持續檢討精進。

這次演練設定光復鄉發生震度5弱地震，導致3天前形成、蓄水量達800萬噸的馬太鞍溪新堰塞湖潰決，林保署發布紅色警戒，並透過CBS細胞廣播發送強制撤離訊息。現場同步模擬居民不願撤離、試圖返家及擅闖警戒區等情境，由村長與警方即時勸阻，過程逼真。

季連成表示，演習應以計畫為核心，透過兵棋推演驗證可行性，再轉化為具體行動SOP，並從上午兵推到下午實作進行靜、動態檢視，採滾動式修正，防災關鍵在於建立完整機制，包含縣府、鄉公所及防災協作中心三級應變體系，需有固定場所與明確分工。

在警報系統方面，季連成要求整合國家級警報、防空警報及村里廣播，建立一致流程，確保訊息能有效覆蓋各區域，聲音要足夠大聲，避免因環境干擾影響民眾避難；同時建議建置不同規模災害警戒區域圖，結合保全戶資料納入EMIC系統，以提升撤離效率。

季連成說，除改善環境與服務品質外，也應由村里長及社工站負責第一線溝通，警力作為後盾，建議協作中心應設置多個功能組，如疏散撤離、收容、物資等，明確分工；志工人力應回歸收容中心運作，擔任現場管理角色，以強化實際效能。

季連成提醒，收容須兼顧人性需求，實務上家庭多不願分開安置，應納入設計考量；另長時間收容涉及寢具、物資供應等問題，也需提前準備。

光復鄉長林清水建議中央建立較穩定的防災人力編制，並強調災害資訊應精準一致，避免不同評估造成撤離規模落差，依去年經驗，收容期可能長達1個多月，相關設備與資源需進一步優化。

花蓮縣長徐榛蔚指出，林保署提供的情境模擬有助地方精準掌握風險範圍與收容整備，並強調公私協力與平時分組演練的重要性，呼籲各鄉鎮持續更新基礎資料、盤點人力物資，以提升整體防災協作效能。

光復鄉長林清水建議災害資訊應精準一致，避免不同評估造成撤離規模落差。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府今舉辦光復、鳳林及萬榮3鄉鎮聯合防災演練，居民配合到收容中心安置。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府今舉辦光復、鳳林及萬榮3鄉鎮聯合防災演練，居民配合到收容中心安置。記者王思慧／攝影

演練現場模擬居民不願撤離、試圖返家及擅闖警戒區等情境，由村長與警方即時勸阻，過程逼真。圖／民眾提供