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堰塞湖防災演練撤逾4千人 季連成：演習成功「沒有其他縣市可做到」

中央社／ 花蓮縣30日電
花蓮縣政府30日與3鄉鎮舉行堰塞湖災害疏散避難演練，下午實兵演練登場，行政院政務委員季連成（前右2）、花蓮縣長徐榛蔚（前左2）等人先後視察收容所及救護站等區域。中央社
花蓮縣政府30日與3鄉鎮舉行堰塞湖災害疏散避難演練，下午實兵演練登場，行政院政務委員季連成（前右2）、花蓮縣長徐榛蔚（前左2）等人先後視察收容所及救護站等區域。中央社

花蓮縣政府今天在光復鄉舉行堰塞湖防災演練，模擬溢流潰決，下游3鄉鎮逾4000名保全戶疏散避難，管制區人車淨空。出席指導的行政院政務委員季連成說，演習非常成功，沒有其他縣市可做到。

下午1時25分，位在光復地區的民眾收到「堰塞湖警報紅色警戒」細胞簡訊，相隔5分鐘後，堰塞湖警報音響起，警戒區保全戶依序出門依親或前往收容處所，建物符合規定者則上2樓垂直避難。

住在大華村的劉秀香告訴中央社記者，去年洪災至今仍餘悸猶存，只要下大雨都會擔心再度出現災情，不只防災包，連藥品都會固定放在包包內，出門就可拎著走。

劉秀香提到，前幾周村長通知要演練，早已準備好物資包與藥品包，下午收到簡訊後就在家門前等，聽到警車來回廣播的撤離通知，趕緊前往位在鄉公所2樓的收容處所報到。

收容光復鄉東富村、北富村民眾的部落之心收容所，有村民反映，收容空間準備不足，吊扇壞掉、插座沒有通電，也沒有斜坡設置，對行動不便長者不友善。

配合實地演練進行，馬太鞍溪便橋於下午1時30分起雙線封閉，光復市區全面淨空，台鐵火車站人員引導遊客在大廳等待。

從台北到訪的日籍舘姓遊客曾來光復當「鏟子超人」，這次舊地重遊。她說，有演練必要，但通知的有點晚，車票及行程已安排好，只能在車站等候2小時。

行政院政務委員季連成、花蓮縣長徐榛蔚及專家學者組成觀察員，依序前往光復鄉公所，視察鄉長林清水與公所團隊執行撤離演練、收容所安置狀況。

花蓮縣消防局安排村長及替代役男組成清查小組，前往住家確認撤離狀況，也安排民眾逗留警戒區、強制疏散撤離、收容處所發生暴動等情境演練，由大馬村長王梓安用族語向族人溝通，配合警方勸導化解爭執。

實地演練於下午4時結束，隨即舉行檢討會議。季連成首先給予肯定，他表示，「大規模疏散跟收容安置，沒有一個縣市可以做到」，這是非常成功的演習。

季連成表示，成功不代表沒有缺點，從兵棋推演到實地演練的過程，就是讓問題浮現，讓每次的演習都能滾動調整，進而將問題解決，這就是進步。他也肯定，徐榛蔚作為指揮官，全程親力親為。

季連成強調，鄉鎮公所最重要的工作是疏散撤離與收容安置，必須仰賴平時就建立保全戶名冊追蹤，並在應變管理資訊系統（EMIC）更新，不管面臨什麼樣的災難，都不至於手忙腳亂。

季連成指出，實地演練最重要就是建立機制，有固定的編組、人員及分工，才能在面對各種情境時更有效率運作，不只是公所人力，也要有效利用民間資源，成為防災協作中心。

實地演練開始前，因發電機聲音太大，沒聽到堰塞湖警報聲。季連成提到，警報系統的聲音應確保警戒區所有地方都能聽見，讓民眾都可以緊急避難、降低傷亡，這是最基本的工作，必須改善。

光復鄉長林清水於檢討會議提到，光復鄉撤離經驗不足，且鄉下地區人員流動高，接受過撤離訓練的人員也不一定會留在光復，因此建議政府多在光復或鄉下地區開課，培訓在地防災人力。

根據花蓮縣政府統計，這次堰塞湖防災演練，有光復、鳳林、萬榮3鄉鎮共12村里參與，總計設置10處收容所，保全戶撤離人數約4000人。

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