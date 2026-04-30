打擊不法業者汙染河川水源 謝國樑：雙軌機制提高獎勵吹哨者檢舉

基隆去年油汙染事件影響基隆、汐止逾10萬用水戶，今年也有多起類似河川汙染，市府鼓勵吹哨者檢舉，目前獎金最高可達實收罰鍰的50%。市長謝國樑今天受訪表示，市府將研議主動編列預算或由罰金提供吹哨者獎勵，透過雙軌機制提高獎勵。

基隆河基隆和汐止交界處日前又發現油汙汙染，經追查發現油汙的來源疑在七堵區實踐橋附近，環保局27日在堵南抽水站附近架攔油索，持續追查可能的汙染源緝凶。

謝國樑今天上午出席活動受訪說，日前基隆河又發生油汙事件，第一時間環保局就追查真凶，但目前尚未查獲，仍積極追查中，市府非常重視基隆河遭汙染的問題，未來還是要靠更多的吹哨者。

謝國樑表示，追查汙染源需要更多的獎勵吹哨者機制，市府在研議未來是否主動編列預算，或由罰金提供一部分做為吹哨者獎勵，將透過雙軌方式獎勵，多鼓勵吹哨者主動檢舉追到元凶，具體作法將詳細研議。