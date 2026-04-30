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影／災後記憶猶新 花蓮堰塞湖災區避難演練撤離4000人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府今天舉辦撤離演練，下午1時30分演習開始後，光復市區全面淨空，大馬村收容所設在馬太鞍教會。記者王燕華／攝影
花蓮縣府今天舉辦撤離演練，下午1時30分演習開始後，光復市區全面淨空，大馬村收容所設在馬太鞍教會。記者王燕華／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰壩釀成慘重傷亡，汛期將屆，縣府今天舉辦避難演練，下午1時30分警報響起，警戒區保全戶依序撤離，街道全面淨空。曾是「鏟子超人」的日本人舘小姐舊地重遊，下火車巧遇到演練，必須就地等候，她說，演練有必要，只是通知有點晚。

縣府今天下午與災區光復、鳳林、萬榮3鄉鎮共12村落舉辦堰塞湖災害疏散避難演練，模擬潰決情境大規模撤離，共設置10處收容所，包括撤離到收容所或是垂直避難，預計撤離約4000人。

下午1時30分警報響起後，在警力重重把關下，市區街道全面淨空，台9線馬太鞍溪橋封橋，在光復火車站下車的民眾，必須在車站大廳等候直到演習結束；各收容處也很有秩序，不少民眾背著縣府發送的避難包，準備齊全，安靜等候。

日本人舘小姐多次造訪光復鄉，去年災後也曾到災區當鏟子超人，今天再次搭火車到光復，下午1時40分列車到站，因正值演練時間，必須等候兩個多小時。

她說，5天前朋友告訴她有辦演習，但車票已經買了，演練很好，但希望能早一點發布訊息。

大馬村的王姓婦人帶著藥品、手套、衛生紙、飲水等物品，與弟弟 、母親一同撤離到設在馬太鞍教會的收容所。

她說，娘家在中學路，去年洪災時是「海景第一排」，住家雖是鋼筋水泥建物，仍難擋洪水肆虐，一樓被大水沖毀只剩骨架，什麼都沒了。有了上次慘痛經驗，這次大家都很有防災意識，大約兩周前收到演練通知，鄰里還會相互提醒避難物資準備好了沒，以後都要認真看待政府各項宣傳，不要再覺得災害不可能會發生。

花蓮縣府今天舉辦撤離演練，下午1時30分演習開始後，台鐵人員在光復站引導下車旅客到大廳等候。記者王燕華／攝影
花蓮縣府今天舉辦撤離演練，下午1時30分演習開始後，台鐵人員在光復站引導下車旅客到大廳等候。記者王燕華／攝影

花蓮縣府今天舉辦撤離演練，下午1時30分演習開始後，光復市區全面淨空。記者王燕華／攝影
花蓮縣府今天舉辦撤離演練，下午1時30分演習開始後，光復市區全面淨空。記者王燕華／攝影

花蓮縣府今天舉辦撤離演練，下午1時30分演習開始後，光復市區全面淨空。記者王燕華／攝影
花蓮縣府今天舉辦撤離演練，下午1時30分演習開始後，光復市區全面淨空。記者王燕華／攝影

花蓮縣府今天舉辦撤離演練，下午1時30分演習開始後，光復市區全面淨空。記者王燕華／攝影
花蓮縣府今天舉辦撤離演練，下午1時30分演習開始後，光復市區全面淨空。記者王燕華／攝影

花蓮 馬太鞍溪 光復鄉 堰塞湖 萬榮

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