光華號回家了！台東舊站特區重現「黃皮仔」記憶

台東舊站特區今天出現一幕很有感的畫面，修復完成的「光華號」車廂正式回家。縣府以「火車回家」為主題，邀請幼兒園小朋友一起參與迎接，孩子們的笑聲與火車意象交織，讓這段鐵道記憶不再只是靜態展示，而是變得更貼近生活。

縣長饒慶鈴表示，光華號自1968年東線首班車啟用，因為上白下黃的外觀，被大家親切地稱為「黃皮仔」，過去還有列車小姐隨車服務，是許多台東人心中難忘的回憶。

她也提到，這節車廂過去長期放在戶外，出現掉漆、生鏽等狀況，因此縣府特別進行整體修復，並經由國家鐵道博物館籌備處專業考證，將塗裝還原為當年的樣貌，希望讓民眾看到最接近記憶中的光華號。

現場也有民眾回憶起過去的搭車時光，有人笑說，小時候遠足要從台東搭到花蓮，火車一坐就是4個小時，「那時候車上還有列車小姐會倒茶水、賣飲料，但我們這些窮孩子只能在旁邊乾瞪眼，看別人喝。」一句話讓不少人聽了會心一笑，也勾起滿滿的年代感。

這幾年舊站特區也持續在改變。縣府指出，從燈光環境到鐵花路鋪面，甚至未來的步道、市集與指標系統，都在慢慢完善，希望讓這裡不只是「看歷史的地方」，而是大家會想停下來走走、感受生活的空間。

這次迎接活動以「轉動輪軸，光華再現」為主題，小朋友和來賓一起參與揭幕，象徵記憶重新啟動。現場也播放修復過程影片，讓不少人一邊看、一邊回想起過去搭火車的日子。

縣府表示，希望透過這樣的方式，讓歷史不只是被保存，而是能被感受、被記住，慢慢融入日常生活，也讓台東獨有的文化風景繼續延續下去。

工程人員做最後檢視，讓光華號這段鐵道記憶不再只是靜態展示，而是變得更貼近生活。記者尤聰光／攝影