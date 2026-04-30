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異體字太相像 台東東河鄉民家族錯寫名字10餘年

中央社／ 台東縣30日電
圖為寫啟字示意圖。圖/AI生成
圖為寫啟字示意圖。圖/AI生成

台東縣東河鄉葉姓家族年輕一代約定「啟」字輩，但因長輩前往戶籍登記時有人寫「啓」字，導致10餘名堂兄弟姊妹有人使用啟，有人使用啓，甚至自己名字寫錯了10餘年。

台東縣政府最近製發新的公務手冊，有人翻到東河鄉公所那頁，發現鄉長名字是葉啟伸，秘書是葉啓煒，兩人名字很像，是否有親戚關係，經詢問鄉公所，證實兩人是堂兄弟。

葉啓煒告訴中央社記者，他小時候名字是寫「啟」，18歲那年他前往戶政單位換發身分證，戶政人員調閱資料後告訴他，名字寫錯了，當初登記是「啓 」，詢問父母親確定是將他取名「啓 」，但教他寫名字時並未特別留意，他便習慣寫成「啟」，直到換身分證才知道自己名字寫錯了10幾年。

葉啓煒說，他和鄉長是堂兄弟，家族約定他們這代以「啓」字輩為名。未料長輩前往戶政登記姓名時，有人寫「啟」，有人寫「啓」，形成同輩不同字的情況。現在10餘名堂兄弟妹有人寫「啟」，有人寫「啓」，大家介紹姓名時都要強調「口在左邊，或是下方」。

他說，目前已改用正確寫法，但仍有部分銀行帳戶及相關文件尚未完成更名。

根據教育部異體字典，「啓」為「啟」之異體。

身分證 台東 中央社

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