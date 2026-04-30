基隆市成立法制及勞動處 導入法制專才保障18萬勞工權益

基隆市政府整合法制、勞工單位推動組織再造，今天成立「法制及勞動處」，首任處長為曾任檢察官、法官的劉邦繡，市長謝國樑說，象徵市府將「預防導向」的法制專業與「權益保障」的勞工行政深度結合，保障基隆約18萬名勞動人口權益及維護良好就業環境。

謝國樑揭幕致詞表示，全市36萬人口約有一半為勞動人口，其中逾6成為往返雙北的通勤族。基隆過去缺乏專責法制單位，為落實依法行政並讓公務同仁能安心推動政策，成立法制及勞動處，未來將與政風處採取「雙軌並行」模式，除提供法律諮詢外，也透過事前預防與法規引導，降低行政風險。

劉邦繡曾任台中、新竹、新北地檢署檢察官，並歷任台中地方法院審判長及法務部行政執行署桃園、新竹、臺南、嘉義分署長，法律實務歷練完整。

劉邦繡表示，基隆勞保投保人數約9萬人，但實際涉及勞動事務人口高達18萬人，過去卻未設勞動專責局處，此次整合法制與勞動業務與政風處密切合作，從預防角度出發，協助公務人員在法規框架下積極任事。

在勞動政策方面，劉邦繡指出，未來將持續優化勞動環境與條件，確保勞工權益獲得充分保障，同時也強化對企業的輔導機制，協助建立合法制度，降低勞資爭議與訴訟風險。

新成立的法制及勞動處將提供一站式勞權服務，涵蓋入職諮詢、勞資協商、法律扶助等面向，並導入法制專才協助證據保全與爭點釐清，針對高風險產業加強預警機制。

市府也將由傳統裁罰導向轉型為專業輔導，主動提供中小企業契約範本與操作指引，協助建立合規制度，提升整體投資環境。此外，透過組織再造吸引法制專業人才進駐，未來重大政策與開發案將納入嚴謹法律風險評估，從「被動處理」轉為「主動預防」，有效降低國賠與敗訴風險，確保公共資源運用效益。