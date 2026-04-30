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台東「第一尾」出爐！新港籍盛泰豐號捕獲首尾黑鮪魚 20萬獎金入袋

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「盛泰豐號」捕獲的黑鮪魚已確認符合規範，預計將於5月4日進行拍賣。圖／鎮長謝淑貞提供
「盛泰豐號」捕獲的黑鮪魚已確認符合規範，預計將於5月4日進行拍賣。圖／鎮長謝淑貞提供

台東成功鎮新港黑鮪魚季已於4月7日展開，縣府延續去年「捕獲台東第一尾黑鮪魚」獎金制度，今年再加碼辦理，首尾20萬元獎金，希望鼓勵更多漁民出海拚搏，也帶動地方漁業熱度。今天傳出好消息，新港籍漁船「盛泰豐號」率先捕獲今年台東第一尾黑鮪魚，讓港口氣氛一下熱鬧起來，漁民與船長都相當興奮，直呼「今年一開始就有好彩頭！」

據了解，「盛泰豐號」此次捕獲的黑鮪魚符合活動規範，魚體重量達標、起鉤時為活魚，並依規定完成通報與標記程序，後續將依流程進入拍賣。船長表示，這次能搶下「第一鮪」，除了運氣，更重要的是長年累積的經驗與判斷，「海上生活就是這樣，辛苦但看到成果就值得了。」語氣中藏不住喜悅。

不少漁民也笑著說，這一尾不只是收入，更像是替整個漁季開了個好頭，「大家心情都很好，覺得今年可以拚一波」。

縣府表示，今年持續與新港區漁會合作辦理黑鮪魚獎勵活動，並擴大獎項，除了首尾20萬元獎金外，也增加第二、第三名獎勵，希望讓更多漁船願意投入黑鮪魚捕撈季。參賽漁船須設籍台東並具合法捕撈資格，且黑鮪魚需於台灣沿近海捕獲、符合重量及活魚條件，並依規定完成通報及拍賣程序，才能具備獲獎資格。

新港區漁會總幹事陳俊銘表示，「盛泰豐號」捕獲的黑鮪魚已確認符合規範，預計將於5月4日進行拍賣，屆時可望再掀一波市場關注。

成功鎮長謝淑貞也表示，「盛泰豐號」成功捕獲台東第一尾黑鮪魚，不僅象徵漁季正式展開，也展現漁民長年累積的經驗與努力，「這是很辛苦換來的成果，值得大家一起開心」。

台東成功鎮新港籍漁船「盛泰豐號」率先捕獲今年台東第一尾黑鮪魚，讓港口氣氛一下熱鬧起來。圖／鎮長謝淑貞提供
台東成功鎮新港籍漁船「盛泰豐號」率先捕獲今年台東第一尾黑鮪魚，讓港口氣氛一下熱鬧起來。圖／鎮長謝淑貞提供

漁民 台東 活動 鮪魚

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