花蓮馬太鞍溪防災演練登場！季連成：極端天氣下更要落實疏散機制

花蓮縣政府今天在光復糖廠辦理「馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容演練」，政務委員季連成南下視察指出，面對極端天氣衝擊，要提早防災演練。上午由鳳林、萬榮及光復三鄉鎮兵棋推演，下午實兵操演，演練大規模疏散撤離及收容，以達到減災目標。

季連成表示，台灣近年天氣變化劇烈，極端降雨與颱風影響難以預測，5月是防災資訊整備的重要時點，中央規畫辦理全國性整備作業，要求各地方政府提高警覺，提早部署相關防汛措施，防災工作的核心在於「防災」與「減災」，而減災關鍵在於避難機制是否完善，透過定期演練才能確保災時應變順暢。

他指出，花蓮因去年馬太鞍溪堰塞湖災情衝擊，今年防災整備啟動較早，此次演練即為強化應變能力的重要一環。整體演練分為上午兵棋推演與下午實兵演練兩階段，上午由鳳林、萬榮及光復三鄉鎮兵棋推演，檢視各項防災整備與橫向協調機制；下午實兵操演，重點聚焦於大規模疏散撤離及收容安置兩大關鍵任務。

季連成進一步說明，中央成立約15人的指導小組，由行政院各部會、中央災害應變中心相關單位組成，進駐現場指導縣府與地方公所執行演練，強化中央與地方在災害應變上的協同作戰能力，確保面對突發災情時能迅速反應、有效處置。

他也提醒，花蓮東臨太平洋，常是颱風侵襲首當其衝地區，災害風險不僅限於特定鄉鎮，全縣居民都應提高防災意識，降低災害帶來的衝擊。