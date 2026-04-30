10樓深路基塌陷修復！太平山封園近兩個月 5月1日恢復全區開園

太平山國家森林遊樂區聯外道路宜專一線7公里，去年因豪雨造成路基嚴重流失，土方掏空深約30公尺。林保署宜蘭分署為維護用路人安全，今年3月初封路施工，太平山莊、翠峰湖因道路不通，封閉近兩個月。宜蘭分署今天宣布，已經完成鋼軌微型樁工程，明天起復恢復全區開園。

宜專一線（太平山公路）7公里，去年4月豪雨導致路基塌陷15公尺、土方掏空深約10層樓，災情十分嚴重。林業保育署宜蘭分署3月3日進行路基復建工程，造成7公里以上路段，包含鳩之澤溫泉往太平山莊、翠峰湖方向的道路封閉，無法進入。

宜蘭分署今天宣布完成復建工程，太平山國家森林遊樂園區5月1日起恢復全區開園，假日4時開園、平日6時開園，民眾若搭乘國光客運專車，可以行駛至太平山莊，建議遊程可安排包括鳩之澤煮蛋槽、大眾池spa裸湯、中間、見晴、白嶺、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等。

另提醒遊客注意，園區部分設施仍採分階段開放，包括宜專一線7公里路段維持紅綠燈號誌管制，採單線雙向通行；茂興懷舊步道主線開放至200公尺處、見晴懷古步道開放至750公尺處、鳩之澤餐廳及家庭湯屋持續整修。

宜專一線7公里的路基掏空已經修復了，封閉近兩個月的太平山莊、翠峰湖等景點，自明天起復恢復全區開園。圖／宜蘭分署提供