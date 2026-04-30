打擊河川汙染重賞 基隆祭吹哨者檢舉獎金最高實收罰鍰50%

基隆去年油汙染事件影響基隆、汐止逾10萬用水戶，今年也有多起類似河川汙染情事，為有效遏止不肖業者偷排廢汙水進入河川等非法行為，影響民生用水安全，市府鼓勵吹哨者檢舉，獎金最高可達實收罰鍰的50%。不排除修訂相關規範再提升獎勵，從源頭打擊環保犯罪。

去年油汙染事件導致基隆、汐止逾10萬用水戶遭波及，基隆地檢署4月初偵結，起訴乙級廢棄物清除業「將誠公司」游姓業者等多人，涉嫌長期非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河。

市府表示，為有效遏止不肖業者偷排廢汙水進入河川等非法行為，影響民生用水安全，基隆市政府聯合工務處、環保局、產發處、警察局等單位，持續加強預警機制及查廠頻率。

市府環保局長馬仲豪說，依「基隆市檢舉違反水汙染防治法案件獎勵辦法」，凡依規定檢舉者，依情節及檢舉人身份區分，檢舉獎勵金最高可達實收罰鍰的50%，民眾如有發現相關違法情事，請踴躍提出檢舉。

馬仲豪表示，現階段市府也會重新檢視既有檢舉機制，希望在制度面創造更多內部吹哨者誘因，不排除修訂相關規範、提升獎勵，並增編預算執行，從源頭打擊環保犯罪。

馬仲豪指出，機關對檢舉人的身分將嚴格保密，且檢舉資料將以密件保存，請大家勇敢站出來，透過基隆市環保局政風室、市府1999專線、市政信箱等管道糾舉不法，讓「水汙蟑螂」無所遁形。

市長謝國樑表示，水汙染不僅影響環境衛生，更對市民的生活安全構成威脅。透過「內部吹哨者」獎勵機制，市府盼望全民與市府一起聯手打擊犯罪，期能揪出心存僥倖的不肖業者、徹底杜絕相關汙染事件。