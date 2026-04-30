35年甲等幾乎「年年滿分」 台東所長鄭勝陽獲全國模範警察

台東警分局中興派出所所長鄭勝陽，榮獲內政部警政署第62屆模範警察殊榮。其中最令人矚目的，是他從警逾37年，投入基層服務約35年，考績累計35次列甲等，幾乎年年維持最高評價，展現長年如一的穩定與自律。

對於獲獎，鄭勝陽則相當低調表示，「只是把每天該做的事情做好而已，沒有特別去想什麼榮譽」。他也說，基層警察工作繁雜，但能平安完成每一次勤務、守護地方治安，就是最大的責任。

在警界，「一年甲等不難，難的是年年甲等。」鄭勝陽用數十年如一日的表現，證明其對工作的堅持與紀律。無論在治安維護、犯罪偵查或少年保護等面向，皆持續維持高水準表現，近年亦查獲槍砲及毒品案件，並獲少年保護工作績優員警肯定。

除了外勤表現亮眼，鄭勝陽在行政業務推動與經費爭取上同樣積極，累計記功6次，展現兼具執行力與規劃能力的全方位實力。面對各項勤務與突發狀況，他始終沉著應對、判斷精準，是同仁眼中值得信賴的資深幹部。

分局長方子欽表示，鄭勝陽長年表現穩定、操守優良，此次獲獎可謂實至名歸，不僅為分局爭光，更樹立長期投入、持續精進的典範，期盼激勵更多員警共同守護地方治安。