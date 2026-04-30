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花蓮山海觀大樓四○三地震補強啟動 每戶負擔約80萬元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮山海觀大樓昨天啟動耐震補強工程，約2年後完工。記者王思慧／攝影
花蓮山海觀大樓昨天啟動耐震補強工程，約2年後完工。記者王思慧／攝影

花蓮四○三地震已滿二年，列為紅單的山海觀大樓昨辦耐震補強工程破垣典禮，大樓副主委李國隆表示，耐震補強總經費約七千五百萬元，加上整維計畫約七千一百萬元，總額逾一億元，平均每戶需負擔約八十萬元，盼中央、縣府或民間善款能提供更多補助，減輕弱勢住戶壓力。

李國隆說，山海觀大樓在震後七、八月即召開區分所有權人會議，決議辦理耐震補強，歷經技師評估與設計規畫，去年五月獲國土署與國震中心核定補助，補助提高至最高四千五百萬元，管委會同步申請國土署「都市更新整建維護計畫」（俗稱大樓拉皮），盼中央與地方協助加速核定，有助提升工程品質並降低對住戶影響。

縣府建設處長鄧子榆說，山海觀在震後被評定為紅單危險建築，與華爾街大樓、蓮花大樓、和勝江山等大型集合住宅情況相似，多數均選擇採耐震補強方式重建。中央原補助每棟上限一千五百萬元、最高百分之八十五，經地方爭取後，針對特殊條件建築如山海觀，提高至每棟二千二百五十萬元，並放寬相關規定，讓案件得以通過國震中心審查並順利發包。

另外，其他震損集合住宅進度持續推進，包括華爾街大樓、和勝江山已發包，蓮花大樓預計五月八日動工；馥邑京華則由國土署代辦拆除工程，預計五月中旬啟動。

花蓮 國土署

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