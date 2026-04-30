宜蘭新城溪魚蝦因斷流死亡 公所拆除截流鋼板樁

宜蘭新城溪是蘇澳鎮的母親之河，每年卻因「斷流」造成魚蝦死亡悲歌。蘇澳鎮長李明哲邀集相關單位會勘一處橫越溪床、長約九十公尺的「鋼板樁」，阻礙溪流暢通，經協調後成功把存在已久的障礙移除，降低對洄遊性生物衝擊，挽救今年夏天不再出現大量魚蝦死亡慘狀。

新城溪生態資源豐富，是縣內魚蝦洄游的重要水域，早年水量豐沛、原生種生物及魚蝦成群，但近年來為了支應農業工業及民生用水，造成每年夏天枯水期「斷流」，民生與生態問題備受關注。如今夏天還沒來，就有民眾發現魚蝦受困死亡，質疑河道中的一處鋼板樁阻礙水流，魚蝦根本活不了。

李明哲日前召集相關單位現勘，確認民眾反映的位置，位於武荖坑橋下游約五百公尺有一座橫越溪床、長約九十公尺「鋼板樁」。公所表示，該設施是自來水公司在二○○六年為民生取水需求所申請設置，自來水公司在會勘後展現誠意，願意編列預算拔除，未來將可以恢復溪流暢通。

公所正進行的「環島一號線串聯蘇澳鎮武荖坑橋新城溪自行車穿越道工程」，公所建設課表示，該工程去年十二月開工至今，並無斷流情形，預計今年六月二十九日完工，公所要求廠商避免非必要的河床擾動，每天拍照留存影像，建立監測對照機制，好好守護新城溪。