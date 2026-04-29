百年「國寶級大身尪」修復 最帥文武判官將現身頭城東嶽文化祭

宜蘭頭城百年信仰文化再寫新篇章，頭城鎮公所與東嶽廟聯手舉辦「2026頭城東嶽文化祭」今天揭開序幕，今年適逢烏石港設為正口200週年，活動不僅慶祝神尊聖誕，更象徵著頭城港埠繁榮史的傳承與新生，鎮長蔡文益邀請大家一起到頭城，感受最有溫度的百年文化。

今年不只是東嶽大帝聖誕，更是烏石港設口200周年！沈寂多年「國寶級大身尪」終於修復完成，兩尊號稱「頭城最帥文、武判官」將隨神轎出巡，這不僅是信仰，更是融合竹編與刺繡的百年工藝美學。

系列活動的焦點之一是國寶級「大身尪」再現風華，東嶽廟尪仔會「文、武判官」大身尪的組裝展示。鎮公所表示，這兩尊擁有百年歷史的大身尪，是早期先民橫渡大海迎請來台的瑰寶，其骨架維持傳統竹編工藝，融合精湛的雕塑與刺繡技術，在克服多年修復難題後，這兩尊見證頭城開墾史的「無形文化資產」終於重現世人眼前。

此外，今年遶境活動恰逢母親節，頭城鎮公所同仁特別組隊參與「夯大身尪」挑戰，以實際行動投入文化傳承，另外5月3日將在頭城綜合商場舉辦「大家來學粧大身尪」體驗活動，邀請民眾近距離觀摩大身尪的組裝技藝，體驗傳統魅力讓百年工藝不再遙不可及。

系列活動時程：

★5/3：大家來學粧大身尪（10:00-15:00頭城綜合商場），現場教你怎麼「粧」大身尪。

★5/9：暗訪夜巡（19:00-21:00） ，感受神秘莊嚴的宗教氛圍。

★5/10：出警繞境（12:30-18:00），母親節當天，鎮公所團隊揮汗熱血「夯」大尪！

★5/13：東嶽仁聖大帝祝壽大典（子時一刻）

★5/14：東嶽仁聖大帝聖誕慶典（傳統北管演奏）

頭城鎮公所與東嶽廟聯手舉辦「2026頭城東嶽文化祭」，今年適逢烏石港設為正口200週年，活動不僅慶祝神尊聖誕，更象徵頭城港埠繁榮史的傳承與新生，系列活動5月3日登場，歡迎感受最有溫度的百年文化。圖／鎮公所提供

頭城鎮東嶽廟尪仔會「文、武判官」是百年歷史的國寶級大身尪，早期先民渡海迎請來台，其骨架維持傳統竹編工藝，融合精湛雕塑與刺繡技術，在克服修復難題後，這兩尊見證頭城開墾史的「無形文化資產」終於重現世人眼前。圖／鎮公所提供

頭城鎮東嶽廟尪仔會「文、武判官」是百年歷史的國寶級大身尪，早期先民渡海迎請來台，其骨架維持傳統竹編工藝，融合精湛雕塑與刺繡技術，在克服修復難題後，這兩尊見證頭城開墾史的「無形文化資產」終於重現世人眼前。圖／鎮公所提供

頭城鎮東嶽廟尪仔會「文、武判官」是百年歷史的國寶級大身尪，早期先民渡海迎請來台，其骨架維持傳統竹編工藝，融合精湛雕塑與刺繡技術，在克服修復難題後，這兩尊見證頭城開墾史的「無形文化資產」終於重現世人眼前。圖／鎮公所提供

「2026頭城東嶽文化祭」的文物展示。圖／鎮公所提供