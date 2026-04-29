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礁溪徵稿開跑「微電影、攝影比賽獎金30萬」10月15日前報名

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉公所舉辦微電影徵選及攝影比賽自即日起受理收件，活動總獎金30萬元，邀請喜愛拍攝影片及攝影的朋友踴躍投稿，透過鏡頭捕捉溫泉小鎮的山光水色與人文底蘊，圖為去年的得獎攝影作品。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所舉辦微電影徵選及攝影比賽自即日起受理收件，活動總獎金30萬元，邀請喜愛拍攝影片及攝影的朋友踴躍投稿，透過鏡頭捕捉溫泉小鎮的山光水色與人文底蘊，圖為去年的得獎攝影作品。圖／鄉公所提供

宜蘭礁溪鄉公所為行銷特色美景與人文風情，舉辦微電影徵選及攝影比賽自即日起受理收件，活動總獎金30萬元，報名至10月15日止，公所邀請喜愛拍攝影片及攝影的朋友踴躍投稿，透過鏡頭捕捉溫泉小鎮的山光水色與人文底蘊。

每年礁溪微電影及攝影比賽都獲得民眾熱烈回響，今年微電影組獎項：金獎、銀獎、銅獎及優等3名，獎金為10萬、8萬、5萬及1萬元；攝影組獎項：金獎、銀獎、銅獎及優等3名，獎金為2萬、1萬、5千及2千元。

鄉長張永德指出，礁溪除了溫泉，也擁有瀑布、山間湖泊、河川、步道等景觀，具有歷史人文傳統文化的傳承，觀光資源相當豐富，歡迎喜歡拍攝微電影及攝影的朋友們，走訪礁溪，透過鏡頭紀錄山光水色景緻，留下美好回憶。

作品經過徵選評比後，將於年底舉行頒獎典禮公開表揚，並於相關網頁公開得獎作品，讓更多民眾觀賞到這些精采創作，報名簡章及詳細活動辦法可至「礁溪觀光旅遊網」及「真愛趣礁溪」查詢。

礁溪鄉公所舉辦微電影徵選及攝影比賽自即日起受理收件，活動總獎金30萬元，邀請喜愛拍攝影片及攝影的朋友踴躍投稿，透過鏡頭捕捉溫泉小鎮的山光水色與人文底蘊，圖為去年的得獎攝影作品。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所舉辦微電影徵選及攝影比賽自即日起受理收件，活動總獎金30萬元，邀請喜愛拍攝影片及攝影的朋友踴躍投稿，透過鏡頭捕捉溫泉小鎮的山光水色與人文底蘊，圖為去年的得獎攝影作品。圖／鄉公所提供

礁溪鄉公所舉辦微電影徵選及攝影比賽自即日起受理收件，活動總獎金30萬元，邀請喜愛拍攝影片及攝影的朋友踴躍投稿，透過鏡頭捕捉溫泉小鎮的山光水色與人文底蘊，圖為去年的得獎攝影作品。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所舉辦微電影徵選及攝影比賽自即日起受理收件，活動總獎金30萬元，邀請喜愛拍攝影片及攝影的朋友踴躍投稿，透過鏡頭捕捉溫泉小鎮的山光水色與人文底蘊，圖為去年的得獎攝影作品。圖／鄉公所提供

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