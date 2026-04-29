童子瑋要求公布採購鴨子船評選細節 基隆市府：完整透明

基隆市政府力推的觀光政策水陸兩棲巴士「鴨子船」預算從原先約5000萬元增至近1.3億元。民進黨市長參選人議長童子瑋今要求市長謝國樑應公開透明公布評選委員名單、評選依據標準、參加投標廠商讓社會各界公開檢驗。市府表示，水陸兩用巴士採購程序相當完整及透明，請市民放心。

鴨子船採購今再掀爭議，童子瑋表示，每一位基隆市民都希望市府可以發展觀光、帶來人潮、提升消費，但這一切都要施政跟採購要有合理評估跟正當理由，但自從上周出現質疑聲浪後，包含預算的暴漲、站點的設置、採購的順序、營運損益的評估，目前為止市府都沒有說明的誠意。

童子瑋說，除計畫本身粗糙外，最終採購的船隻就是市府當時前往日本考察的同一家企業，而得標的廠商都跟目前營運雙層巴士的企業是同一家，引發外界質疑。

童子瑋要求公布評選委員名單、評選依據標準、參加投標廠商名單，讓社會各界公開檢驗鴨子船案的評選標準，5月中的定期會，他向市民保證，議會一定會嚴格監督。

市府今天回應表示，水陸兩用巴士採購程序相當完整及透明，請市民放心。

市府先前表示，水陸兩用觀光巴士在全世界各國都是成功的觀光亮點，市府將持續推進，完成建置。市長謝國樑日前接見日本議員訪問團時曾指出，市府近年積極推動觀光轉型，包括引進水陸兩用觀光鴨子船、發展遊艇港區，以及強化與日本地區的海上航線連結，持續提升城市觀光量能與國際能見度。