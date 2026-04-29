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花蓮壽豐鄉普發振興關懷金每人2千元 活絡經濟
振興產業、活絡經濟，花蓮縣壽豐鄉公所將普發鄉民振興關懷金新台幣2000元，預計發送人數1萬6597人，領取至5月29日（含）截止；逾期未領者視同放棄權利，不再發給。
壽豐鄉公所在民國114年曾發振興關懷金1000元，鄉長曾淑懿表示，今年花蓮接連遭遇地震、通膨、觀光業不景氣、產業衝擊等經濟壓力，與代表會研議如何振興產業、帶動民生消費，經代表會提案，通過發放振興關懷金2000元。
鄉公所表示，發放對象為115年1月31日（含當日）前已設籍壽豐鄉的民眾，全鄉15村共7648戶，預計發送人數1萬6597人，總計發放金額為3319.4萬元。
發放日期為5月23日起至29日止，逾期未領取者視同放棄權利，不再發給；符合資格於領取振興關懷金前死亡者，不予發放。
今年除壽豐鄉之外，花蓮縣富里鄉公所也將於5月19日起發放振興經濟金，每人新台幣3000元，約9500人受惠。
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