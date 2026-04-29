快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮壽豐鄉普發振興關懷金每人2千元 活絡經濟

中央社／ 花蓮縣29日電
花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿（左5）與鄉民代表研議通過普發鄉民振興關懷金2000元提案，發放日期預計自5月23日起至29日，逾期未領取者視同放棄權利。 （壽豐鄉公所提供）中央社
花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿（左5）與鄉民代表研議通過普發鄉民振興關懷金2000元提案，發放日期預計自5月23日起至29日，逾期未領取者視同放棄權利。 （壽豐鄉公所提供）中央社

振興產業、活絡經濟，花蓮縣壽豐鄉公所將普發鄉民振興關懷金新台幣2000元，預計發送人數1萬6597人，領取至5月29日（含）截止；逾期未領者視同放棄權利，不再發給。

壽豐鄉公所在民國114年曾發振興關懷金1000元，鄉長曾淑懿表示，今年花蓮接連遭遇地震、通膨、觀光業不景氣、產業衝擊等經濟壓力，與代表會研議如何振興產業、帶動民生消費，經代表會提案，通過發放振興關懷金2000元。

鄉公所表示，發放對象為115年1月31日（含當日）前已設籍壽豐鄉的民眾，全鄉15村共7648戶，預計發送人數1萬6597人，總計發放金額為3319.4萬元。

發放日期為5月23日起至29日止，逾期未領取者視同放棄權利，不再發給；符合資格於領取振興關懷金前死亡者，不予發放。

今年除壽豐鄉之外，花蓮縣富里鄉公所也將於5月19日起發放振興經濟金，每人新台幣3000元，約9500人受惠。

花蓮

延伸閱讀

荷莫茲危機延燒 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊巨大

早一步揪出罕病！桃園5月起擴大新生兒篩檢 每胎補助2000元

花蓮預算卡關逾半年...縣府控議會違法 喊話中央1個月內裁決

對抗少子化／草屯奪回全台最大鎮 發錢成人口戰保證？

相關新聞

花蓮壽豐鄉普發振興關懷金每人2千元 活絡經濟

振興產業、活絡經濟，花蓮縣壽豐鄉公所將普發鄉民振興關懷金新台幣2000元，預計發送人數1萬6597人，領取至5月29日（...

影／台灣第一文學步道 基隆天鵝洞風華再現

基隆市中正公園天鵝洞有「台灣第一文學步道」美譽，亭台樓閣有于右任、易君左等名人墨寶，以前是文人墨客吟詩誦詞的地方，後來成為民眾運動健行場域，但步道老舊龜裂斑駁不堪，市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今

花蓮總預算僵局內政部召集協商仍無解 議長張峻：會堅持把關卡守好

花蓮縣總預算遲未審議通過，現由內政部介入協調，不過仍無法達成共識，還陷入各說各話。議長張峻今天在臉書訴心聲，指縣長徐榛蔚未出席內政部會議，聽完回報就全盤推翻協調內容。他說，鄉親等的是解決問題，他會繼續

花蓮明演練堰塞湖防災 多處交管、光復車站避難

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，縣府明天將在光復、鳳林交界辦理災害防救演練。期間管制交通與人車，光復車站旅客須配合避難，提醒民眾提前因應。

廣角鏡／花蓮西瓜收成 質量均佳

花蓮西瓜產地從玉里、瑞穗、鳳林一路延伸至壽豐，今年因氣候穩定，產期略為提前，自四月底起至五月底、六月初，各產區將陸續採收上市，縣府指出，今年復耕成效顯著，西瓜是近年品質最好的一次，一顆宅配價格七百到九

基市中正區表揚模範母親 邱佩琳：讓社會看見平凡而偉大的身影

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。市府將以打造「有愛城市」為願景，希望讓每一個家庭、每一位母親，都能有一個更安心、有尊嚴的生活環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。