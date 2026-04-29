花蓮堰塞湖防災演練4/30登場 警戒區人車管制

汛期將至，花蓮縣府明天將於光復鄉舉辦馬太鞍溪堰塞湖防災演練，下午1時30分至4時封閉馬太鞍溪便橋、警戒區人車管制，民眾須依細胞簡訊及堰塞湖專屬警報音配合演練。

由花蓮縣政府主辦的「馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容演練」分為上、下半場，上午為兵棋推演，下午為實地演練。

兵棋推演共有19項演練課目，從氣象情資掌握與通報、災害查報、保全戶清冊核對、預防性撤離、疏散清查、收容所開設、收容所停電緊急應變到遊客滯留等；下午實地演練則由行政院政務委員季連成下達演練情境。

參與單位包括花蓮縣府各局處、光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉公所，以及中央單位水利署第九河川分署、林業及自然保育署花蓮分署、農村發展及水土保持署花蓮分署及國軍單位，還有民間團體慈濟基金會、台電公司等。

花蓮縣府表示，已向受演練影響的公家單位、學校及各營業場所發布正式公文，參與演練或受影響的教職員及員工，依法可准予公假登記。

另外，配合下午的實地演練需求，下午1時30分至4時馬太鞍溪便橋全線封閉禁止通行，光復鄉警戒區禁止人車進入；光復車站下車旅客須配合台鐵人員引導至2樓垂直避難。

演練期間，將針對光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉部分地區發布手機災防告警簡訊，並標明為演習測試，民眾收到後須配合實施疏散撤離；堰塞湖專屬警報音為鳴5秒、停5秒，連續重複9次，總長共85秒，而長鳴1聲，持續90秒則為警報解除。

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情至今，光復災區已逐步恢復正常運作，重災區受災戶入住中繼屋、依親或租屋，原民臨時安置處所預計6月底完工。

經濟部水利署指出，目前馬太鞍溪及花蓮溪累計疏濬2210萬立方公尺，已恢復災害發生前的通洪量能，上游土砂如再流入河道，也做好即時疏濬準備。

交通部公路局已建立馬太鞍溪鋼便橋的預警封橋機制。至於光復市區排水，目前縣府及鄉公所持續進行清淤，以防範強降雨引發積淹水。

針對堰塞湖監測與疏散，農業部林保署表示，已回歸河道型態，未來將依雨量、水位、溢流預估及地震震度等指標，啟動黃色（預防性）或紅色（強制性）警戒。