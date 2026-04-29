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宜蘭三星大隱農地重劃動土 打造設施完善農業區
為改善農業基礎設施，宜蘭縣三星鄉大隱農地重劃工程今天舉行動土典禮，施工重劃面積約93公頃，預計明年10月完工，約有200名地主受惠。
縣府發布新聞稿表示，三星鄉大隱農地重劃區位在羅東溪沖積扇地帶，是三星鄉重要的水稻及上將梨等高經濟作物產區，因區內耕地畸零不整、缺乏完整農路系統，多數農田未直接臨路，導致大型農機具進出困難，且灌排水系統仍採灌排兼用或越區漫流，嚴重影響農業生產效率及產品運銷。三星鄉公所於2021年提報辦理農地重劃，去年11月獲內政部核定。
縣府指出，重劃工程由縣府主辦，工程經費約新台幣2億7000萬元，其中75%由農業部農田水利署補助，剩餘25%由區內土地所有權人共同負擔。透過重劃工程將建立完善的農路與灌排系統，確保每塊農地可直接臨路，並可給水及排水，增加土地利用價值，減輕農民耕作負擔，提升三星鄉農業競爭力。
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