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影／台灣第一文學步道 基隆天鵝洞風華再現

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中正公園天鵝洞市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華。圖／基隆市政府提供
中正公園天鵝洞市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華。圖／基隆市政府提供

基隆市中正公園天鵝洞有「台灣第一文學步道」美譽，亭台樓閣有于右任、易君左等名人墨寶，以前是文人墨客吟詩誦詞的地方，後來成為民眾運動健行場域，但步道老舊龜裂斑駁不堪，市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華，大家一起尋找記憶中的山林秘境。

中正公園「天鵝洞」往昔被列「台灣八大風景區」，承載無數基隆人共同記憶的，但歷經半世紀歲月洗禮，早已斑駁不堪。基隆市政府啟動天鵝洞周邊社區廊帶串聯計畫，把過去步道濕滑、設施老舊安全隱憂改善，並同步優化無障礙坡道設計及園區步道系統，打造兼具文學、歷史與自然生態特色的嶄新休憩場域。

副市長邱佩琳說，天鵝洞過去因年久失修，步道水泥斑駁、鋼筋裸露，階梯布滿青苔，不僅存在安全疑慮，也一度成為被遺忘的危險角落。為解決安全隱憂、重塑天鵝洞風華。市府新增三處無障礙坡道，讓天鵝洞從過去的角落空間，轉變為親子的友善步道。

天鵝洞園區有十餘座造型各異的亭台樓閣，並鐫刻當代名家墨寶，橫向串聯基隆塔、主普壇、二沙灣砲台、法國公墓及沙灣歷史園區，垂直串連中正國中、崇右科大、小北投及信義市場。

市府112年向內政部爭取工程補助，總經費7400萬元，113年3月動工，全面導入水土保持與滯洪池設計，並利用開挖後岩盤破碎石材作為疊石景觀及砌石溝壁。同時改善鋪面品質、調整階梯高低差，打造全齡共享、兼具安全與美感的文學步道。

市府持續推動中正公園觀音大士景觀廣場、三沙灣公園周邊廊帶串聯等計畫，整合中正公園歷史、文化與景觀路徑廊帶，全面提升景觀品質與遊憩機能。

中正公園天鵝洞市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華。圖／基隆市政府提供
中正公園天鵝洞市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華。圖／基隆市政府提供

中正公園天鵝洞市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華。圖／基隆市政府提供
中正公園天鵝洞市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華。圖／基隆市政府提供

中正公園天鵝洞市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華。圖／基隆市政府提供
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中正公園天鵝洞市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華。圖／基隆市政府提供
中正公園天鵝洞市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華。圖／基隆市政府提供

中正公園天鵝洞市府改造設無障礙坡道及優化園區步道今天啟用，重現昔日風華。圖／基隆市政府提供
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