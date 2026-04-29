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蘇澳「新城溪」屢遭斷流魚蝦暴斃 鎮長強施鐵腕協調拆除鋼板樁

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
阻礙新城溪水流的鋼板樁，經蘇澳鎮公所邀集相關單位會勘後，決定由自來水公司進行拆除，避免新城溪再度因為斷流，造成魚蝦暴斃 。圖／鎮公所提供
阻礙新城溪水流的鋼板樁，經蘇澳鎮公所邀集相關單位會勘後，決定由自來水公司進行拆除，避免新城溪再度因為斷流，造成魚蝦暴斃 。圖／鎮公所提供

宜蘭新城溪是縣管河川，也是蘇澳鎮的母親之河，每年卻因「斷流」造成魚蝦死亡悲歌。蘇澳鎮長李明哲邀集相關單位會勘一處橫越溪床、長約90公尺的「鋼板樁」，阻礙溪流暢通，經協調後成功把存在已久的障礙移除，降低對洄遊性生物衝擊，挽救今年夏天不再出現大量魚蝦死亡慘狀。

新城溪生態資源豐富，是縣內魚蝦洄游的重要水域，早年水量豐沛、原生種生物及魚蝦成群，但近年來為了支應農業工業及民生用水，造成每年夏天枯水期「斷流」，民生與生態問題備受關注。如今夏天還沒來，就有民眾發現魚蝦受困死亡，質疑河道中的一處鋼板樁阻礙水流，魚蝦根本活不了。

蘇澳鎮公所重視此問題， 為釐清原因並尋求解決對策，鎮長李明哲日前召集相關單位現勘，會中達成重大突破，自來水公司允諾將編列預算「進行鋼板樁拔除作業」。

此次現勘邀集宜蘭縣政府、農業部農田水利署宜蘭管理處、自來水公司第八區管理處等單位，經確認民眾反映的位置，位於武荖坑橋下游約500公尺有一座橫越溪床、長約90公尺「鋼板樁」。

鎮公所表示，該設施是自來水公司在2006年為民生取水需求所申請設置，自來水公司在會勘後展現誠意，願意編列預算拔除，未來將可以恢復溪流暢通。

此外針對地方關切，公所正進行的「環島1號線串聯蘇澳鎮武荖坑橋新城溪自行車穿越道工程」，公所建設課表示，該工程自114年12月開工至今，施工區域維持河道常流水狀態，並無斷流情形。

此工程規劃建造長170公尺、寬2.5公尺穿越道，預計今年6月29日完工，公所要求廠商避免非必要的河床擾動，每天拍照留存影像，建立監測對照機制，好好守護新城溪。

鎮長李明哲強調，公所團隊不僅重視基礎建設的推進，更在意工程與自然的和諧共存，透過這次跨單位會勘，不僅釐清民眾對魚蝦死亡的成因疑慮，更成功協調將存續已久的河床障礙移除，為蘇澳生態盡心力。

阻礙新城溪水流的鋼板樁，經蘇澳鎮公所邀集相關單位會勘後，決定由自來水公司進行拆除，避免新城溪再度因為斷流，造成魚蝦暴斃 。圖／鎮公所提供
阻礙新城溪水流的鋼板樁，經蘇澳鎮公所邀集相關單位會勘後，決定由自來水公司進行拆除，避免新城溪再度因為斷流，造成魚蝦暴斃 。圖／鎮公所提供

阻礙新城溪水流的鋼板樁，經蘇澳鎮公所邀集相關單位會勘後，決定由自來水公司進行拆除，避免新城溪再度因為斷流，造成魚蝦暴斃 。圖／鎮公所提供
阻礙新城溪水流的鋼板樁，經蘇澳鎮公所邀集相關單位會勘後，決定由自來水公司進行拆除，避免新城溪再度因為斷流，造成魚蝦暴斃 。圖／鎮公所提供

蘇澳 宜蘭 李明哲

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