花蓮總預算僵局內政部召集協商仍無解 議長張峻：會堅持把關卡守好

花蓮縣總預算遲未審議通過，現由內政部介入協調，不過仍無法達成共識，還陷入各說各話。議長張峻今天在臉書訴心聲，指縣長徐榛蔚未出席內政部會議，聽完回報就全盤推翻協調內容。他說，鄉親等的是解決問題，他會繼續堅持，把制度守住、把關卡守好。

內政部常務次長吳堂安前天邀集花蓮府會在台北協商，縣府由副縣長顏新章領軍，縣議會則由正副議長張峻、徐雪玉及程序委員會委員、各黨團召集人出席。

會後，縣府發布聲明，控訴議會程序委員會至今未排審今年度總預算，已公然違法，且擴權凌駕縣議會大會；議會則說，中央協調後，吳堂安作成兩項建議，包括馬太鞍堰塞湖經費規畫、特別稅統籌分配稅款分配，都建請縣長到議會專案報告，再由議會審預算。

張峻今天在臉書發文，強調縣議會審議今年度總預算過程中，程序委員會明確決議要求縣政府針對災後重建與相關預算內容補充說明，是依法、依程序進行，遺憾縣長徐榛蔚沒有正面回應，也沒有依照程序來走。

張說，仍然希望事情可以往前推進，所以在內政部協調下，府會雙方坐下來談，大家願意各退一步，現場其實已經有共識，方向也很清楚，就是讓預算可以儘快進入審議，解決問題，結果沒有出席會議的縣長徐榛蔚，會後聽完回報，直接全部推翻。

「程序委員會的決議你不遵守，連中央的協調你也不接受，那請問，制度還有什麼意義？協調還有什麼價值？」張峻不滿表示，大家辛苦跑到台北，為的是找出解決方案，不是回來之後，被一句「不同意」全部歸零。

他語重心長說，花蓮已經拖不起了，鄉親等的是解決問題，不是無止境的原地打轉。他還是會繼續堅持，把制度守住，把關卡守好。