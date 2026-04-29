403震後2年終於動工 花蓮山海觀大樓啟動補強 平均每戶負擔80萬

花蓮403地震已滿2年，紅單山海觀大樓今舉辦耐震補強工程破垣典禮，大樓副主委李國隆表示，震後住戶決議補強，約2年後完工。縣府建設處長鄧子榆指出，中央已提高補助上限並完成審查，施工後交通會視情況解除管制。

李國隆說，山海觀大樓在震後7、8月即召開區分所有權人會議，決議辦理耐震補強，歷經技師評估與設計規畫，去年5月獲國土署與國震中心核定補助，補助提高至最高4500萬元，讓整體工程順利推進，今天破垣象徵工程正式啟動。

李國隆指出，管委會同步申請國土署「都市更新整建維護計畫」（俗稱大樓拉皮），希望能與補強工程整合施作，一次完成外觀與結構改善，但因審查時程較長，盼中央與地方協助加速核定，若能合併施工，將有助提升工程品質並降低對住戶影響。

經費方面，李國隆表示，耐震補強總經費約7500萬元，加上整維計畫約7100萬元，總額逾1億元，平均每戶需負擔約80萬元。大樓共有118戶，其中約有10戶經濟較為困難，盼中央、縣府或民間善款能提供更多補助，減輕住戶壓力，讓所有住戶都能完成分攤。

鄧子榆表示，山海觀在震後被評定為紅單危險建築，與華爾街大樓、蓮花大樓、和勝江山等大型集合住宅情況相似，多數均選擇採耐震補強方式重建安全。中央原補助每棟上限1500萬元、最高85%，經地方爭取後，針對特殊條件建築如山海觀，提高至每棟2250萬元，並放寬相關規定，讓案件得以通過國震中心審查並順利發包。

鄧子榆指出，補強工程前需外牆防護等工程，目前因磁磚剝落風險仍實施交通管制；未來待鷹架、防護網設置完成，可有效降低墜落危險，逐步恢復中山路道路通行。

另外，其他震損集合住宅進度持續推進，包括華爾街大樓、和勝江山已完成發包，蓮花大樓預計5月8日動工；馥邑京華則由國土署代辦拆除工程，預計5月中旬啟動。

吉安鄉長游淑貞表示，補助金額提高，明顯降低住戶負擔，感謝中央與縣府協助，期盼後續工程順利推動，讓居民早日重返安全家園。

花蓮山海觀大樓今天舉辦耐震補強工程破垣典禮，預計工程2年。記者王思慧／攝影

花蓮山海觀大樓今天舉辦耐震補強工程破垣典禮，預計工程2年。記者王思慧／攝影

花蓮403地震已滿2年，山海觀大樓今天啟動耐震補強工程，約2年後完工。記者王思慧／攝影