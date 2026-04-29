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花蓮明演練堰塞湖防災 多處交管、光復車站避難
花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，縣府明天將在光復、鳳林交界辦理災害防救演練。期間管制交通與人車，光復車站旅客須配合避難，提醒民眾提前因應。
縣府規畫，堰塞湖災害防救演練時間為明天下午一時卅分至四時，納入光復鄉、鳳林鎮，以及萬榮鄉部分區域，模擬堰塞湖災害，將同步發送防災細胞廣播訊息和警報，警報採五秒鳴響、五秒間隔，重複九次，總長約八十五秒，解除警報時長鳴九十秒。
演練期間光復鄉警戒區交通管制，馬太鞍溪鋼便橋全面封閉，禁止通行，南下車流改行台九線至鳳林鎮，左轉中和路接一九三縣道，經大農大富農場路再接回台九線；北上由台九線行經大農大富右轉農場路，再接一九三縣道轉台十一甲線或續行返回花蓮市區，相關路口均會配置人員交通疏導、指引。
縣府提醒，一九三縣道路幅窄且彎道多，駕駛人應減速慢行。
光復車站納入演練警戒範圍，演習期間抵達的旅客須依台鐵人員引導至站體二樓垂直避難，直至演練結束，建議民眾盡量避開演習時段，以免影響行程。
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