花蓮明演練堰塞湖防災 多處交管、光復車站避難

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。市府將以打造「有愛城市」為願景，希望讓每一個家庭、每一位母親，都能有一個更安心、有尊嚴的生活環境。

2026-04-28 23:06