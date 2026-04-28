聽新聞
0:00 / 0:00

基市中正區表揚模範母親 邱佩琳：讓社會看見平凡而偉大的身影

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供
基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。市府將以打造「有愛城市」為願景，希望讓每一個家庭、每一位母親，都能有一個更安心、有尊嚴的生活環境。

中正區公所今午在北都飯店表揚29名來自各里、原住民及客家族群的模範母親。中正區長傅俊昇說，中正區是一個很有味道的地方，有燈塔、有海風、有歷史、有文化，最珍貴的其實是家庭中無私奉獻的母親，感謝母親成為孩子一生最深的依靠，也是社會最安定的重要力量。

邱佩琳表示，母親是最重要的家人，應該時常回家探望媽媽，感念母親一肩扛起家計、撐起家庭的辛勞。這幾年，市府推動許多建設與改變，以打造「有愛城市」為願景，推動「老幼共好、幸福友告、跨代共融、友善全齡」等核心政策，兼顧老幼福利與城市安全。

今天的表揚活動現場氣氛熱鬧溫馨，每一名接受表揚母親的人生，都有一段令人敬佩的故事。其中正濱里模範母親林蔡素卿，在丈夫過世後，獨自養育兩個孩子，承擔家庭重擔。次子因意外導致全身癱瘓，多年來她不分晝夜細心照顧，日復一日、年復一年，用自己的堅強與愛撐起整個家庭，展現母愛最深沉而無私的力量。

基市府表示，要藉活動向全市母親致上最誠摯的敬意與感謝，感謝她們長年無怨無悔的付出，讓家庭得以安穩、社會得以溫暖。市府未來也將持續推動友善家庭政策，營造更完善的照顧網絡，讓每一位母親都能在基隆安心生活、幸福相伴。

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供
基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供
基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供
基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供
基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供

邱佩琳 基隆 母親

延伸閱讀

基隆市仁愛區表揚31名模範母親 謝國樑出席：母愛成就家庭、滋養城市

金繪獎頒獎 李遠：文化部當後盾、陪創作者畫一輩子

神腦啟動母親節企劃 推電池回春專案

平戶市長訪中央社 盼藉鄭成功淵源推動日台交流

相關新聞

馬太鞍溪防災演練30日登場 花蓮啟動實境演練 多路段交管、改道一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，為強化防災應變能力，花蓮縣政府30日下午將於光復、鳳林交界辦理災害防救演練。縣府表示，演練期間將實施交通與人車管制，光復車站旅客也須配合避難措施，提醒民眾提前因應

基市中正區表揚模範母親 邱佩琳：讓社會看見平凡而偉大的身影

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。市府將以打造「有愛城市」為願景，希望讓每一個家庭、每一位母親，都能有一個更安心、有尊嚴的生活環境。

全民大劇團成立17年 首在基隆登台 攜手明華園演出「情人哏裡出西施」

全民大劇團攜手明華園戲劇總團，推出跨界古裝音樂劇「情人哏裡出西施」，5月16日下午在基隆登場。基市府今天表示，今年是西班牙航行至基隆400年歷史節點，希望透過藝術回望歷史、對話未來，並以當代表演形式，

日本3桅帆船未來號停泊基隆港 充滿古典氣息、挺拔優美船身吸睛

來自日本的3桅帆船「未來號（MIRAIE）」，靠泊基隆港東4碼頭，吸引民眾目光。國立台灣海洋大學表示，台、日舉辦跨國練習帆船登艦研習活動，並納入海大大學社會責任（USR）國際合作網絡，為台灣與全球海洋

宜縣崙埤村長罷免案通過 鄉公所將派員代理

宜蘭縣大同鄉崙埤村礦場開發案引爭議，村長吳秉宗罷免案日前完成投開票作業。縣選委會今天公告，罷免案確定通過；因所遺任期不足...

基市表揚熱心參與捐血個人與團體 邱佩琳：捐血是難能可貴的無畏布施

基隆市今天表揚長期熱心參與捐血的個人與團體，「特殊貢獻獎」得主是國際獅子會300A5區及國際佛光會中華總會基隆分會，肯定兩個單位長年號召民眾捐血、提供後勤支援，為社會樹立典範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。