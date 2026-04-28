基市中正區表揚模範母親 邱佩琳：讓社會看見平凡而偉大的身影

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。市府將以打造「有愛城市」為願景，希望讓每一個家庭、每一位母親，都能有一個更安心、有尊嚴的生活環境。

中正區公所今午在北都飯店表揚29名來自各里、原住民及客家族群的模範母親。中正區長傅俊昇說，中正區是一個很有味道的地方，有燈塔、有海風、有歷史、有文化，最珍貴的其實是家庭中無私奉獻的母親，感謝母親成為孩子一生最深的依靠，也是社會最安定的重要力量。

邱佩琳表示，母親是最重要的家人，應該時常回家探望媽媽，感念母親一肩扛起家計、撐起家庭的辛勞。這幾年，市府推動許多建設與改變，以打造「有愛城市」為願景，推動「老幼共好、幸福友告、跨代共融、友善全齡」等核心政策，兼顧老幼福利與城市安全。

今天的表揚活動現場氣氛熱鬧溫馨，每一名接受表揚母親的人生，都有一段令人敬佩的故事。其中正濱里模範母親林蔡素卿，在丈夫過世後，獨自養育兩個孩子，承擔家庭重擔。次子因意外導致全身癱瘓，多年來她不分晝夜細心照顧，日復一日、年復一年，用自己的堅強與愛撐起整個家庭，展現母愛最深沉而無私的力量。

基市府表示，要藉活動向全市母親致上最誠摯的敬意與感謝，感謝她們長年無怨無悔的付出，讓家庭得以安穩、社會得以溫暖。市府未來也將持續推動友善家庭政策，營造更完善的照顧網絡，讓每一位母親都能在基隆安心生活、幸福相伴。

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供

基隆市中正區公所今天舉辦模範母親表揚活動」，基隆市副市長邱佩琳出席獻上祝福，見證母親平凡而偉大的身影。圖／基市府提供