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全民大劇團成立17年 首在基隆登台 攜手明華園演出「情人哏裡出西施」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市副市長邱佩琳（左四）今和明華園當家台柱孫翠鳳（左三）、全民大劇團團長謝念祖（左一），一同出席「情人哏裡出西施」宣傳活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳（左四）今和明華園當家台柱孫翠鳳（左三）、全民大劇團團長謝念祖（左一），一同出席「情人哏裡出西施」宣傳活動。記者邱瑞杰／攝影

全民大劇團攜手明華園戲劇總團，推出跨界古裝音樂劇「情人哏裡出西施」，5月16日下午在基隆登場。基市府今天表示，今年是西班牙航行至基隆400年歷史節點，希望透過藝術回望歷史、對話未來，並以當代表演形式，為城市注入嶄新的文化想像。

基隆市文化觀光局表示，迎接基隆400年，市府以「流動的港口・世界的基隆」為主題，籌備一系列展演藝術活動，特別邀請全民大劇團攜手明華園戲劇總團，推出跨界古裝音樂劇「情人哏裡出西施」

基隆市副市長邱佩琳今和明華園當家台柱孫翠鳳、全民大劇團團長謝念祖，一同出席演出宣傳活動。邱佩琳表示，能邀請明華園與全民大劇團來到基隆演出，深感榮幸。基隆場次不僅是巡演的重要一站，更希望透過劇場藝術，回應城市多元歷史脈絡。

邱佩琳說，這場演出融合傳統戲曲與西方音樂劇元素，市府將以文化為媒介，邀請觀眾走入劇場，在流動之中看見身分、記憶與故事的交織，開啟屬於當代的文化對話。

「情人哏裡出西施」為全民大劇團廣受好評的古裝音樂劇，今年北部唯一加演場選在基隆，並進一步結合台灣傳統歌仔戲，打造少見的跨劇種舞台創作。這次表演是全民大劇團首度登上基隆舞台，也是明華園戲劇總團，睽違10年後重回到基隆演出。

「情人哏裡出西施」劇情以春秋未期越王勾踐與吳王夫差之間的權力角力，以及愛恨糾葛為主軸，並以翻轉歷史敘事，在戲劇張力引領觀眾重新思考歷史與人性。卡司陣容堅強，集結孫翠鳳、王傳一、卓文萱、陳昭婷、林俊逸、周明宇、呂紹齊、林斌及郭文頤等實力演員同台演出。

文化觀光局指出，孫翠鳳與女兒陳昭婷同台飆戲，且是從熟悉的歌仔戲領域跨足音樂劇舞台，展現跨越劇種語言的嶄新火花。創作團隊於排練過程中持續調整與磨合，力求在音樂劇與歌仔戲不同表演語彙之間，達到最精準的融合。

文化觀光局說，「情人哏裡出西施」5月16日下午2時30分在基隆表演藝術中心演藝廳的演出，特別提供基隆市民專屬75折優惠，團體購票另享最低7折優惠，歡迎民眾踴躍進場觀賞。詳細售票資訊可洽國家表演藝術中心官方售票平台「OPENTIX兩廳院文化生活」。

基隆市副市長邱佩琳（左二）今和明華園當家台柱孫翠鳳（左三）、全民大劇團團長謝念祖（左一），一同出席「情人哏裡出西施」宣傳活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳（左二）今和明華園當家台柱孫翠鳳（左三）、全民大劇團團長謝念祖（左一），一同出席「情人哏裡出西施」宣傳活動。記者邱瑞杰／攝影

基隆市副市長邱佩琳（左二）今和明華園當家台柱孫翠鳳（左三）、全民大劇團團長謝念祖（左一），一同出席「情人哏裡出西施」宣傳活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市副市長邱佩琳（左二）今和明華園當家台柱孫翠鳳（左三）、全民大劇團團長謝念祖（左一），一同出席「情人哏裡出西施」宣傳活動。記者邱瑞杰／攝影

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