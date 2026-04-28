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日本3桅帆船未來號停泊基隆港 充滿古典氣息、挺拔優美船身吸睛
來自日本的3桅帆船「未來號（MIRAIE）」，靠泊基隆港東4碼頭，吸引民眾目光。國立台灣海洋大學表示，台、日舉辦跨國練習帆船登艦研習活動，並納入海大大學社會責任（USR）國際合作網絡，為台灣與全球海洋永續貢獻專業力量。
基隆港務分公司表示，未來號26駛入基隆港，順利靠泊東4碼頭，預定30日離開基隆港。未來號充滿古典氣息，挺拔優美的船身，吸引眾多目光，成為港區焦點。未來號是「2025 大阪・關西世博會」官方特別支援船，呼應G20大阪「藍色海洋願景」。
海大表示，海大教育研究所、師資培育中心及台灣海洋教育中心，與日方共同辦理跨國練習帆船登艦研習活動，邀請修習「環境教育」課程的師資生，與高中海洋教育種子教師共同登艦，將教學現場從教室延伸至真實甲板。
未來號船員引導海大師生與高中種子教師深入船艙、桅杆、海圖室及操舵室，近距離觀察一艘真實運作中之練習帆船及其海上生活。
研習內容緊扣海大社會責任實踐與永續發展中心「永續海洋」願景，活動設計涵蓋三大核心面向，包含觀察黑潮流域與氣候生態的互動、理解船員在不確定海況中的團隊決策歷程，以及台日教育者針對藍色經濟與區域連結的雙向對話。
海大師資培育中心教授兼共同教育中心主任張正杰表示，海洋教育的核心在讓師生走出教室，感受海風，練習帆船。結合科學、工程、文化與團隊勞動，是任何教科書都無法取代的啟蒙場域。期盼藉由跨國夥伴關係，培育更多具備國際視野與在地實踐能力的海洋教育種子教師。
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