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基市表揚熱心參與捐血個人與團體 邱佩琳：捐血是難能可貴的無畏布施
基隆市今天表揚長期熱心參與捐血的個人與團體，「特殊貢獻獎」得主是國際獅子會300A5區及國際佛光會中華總會基隆分會，肯定兩個單位長年號召民眾捐血、提供後勤支援，為社會樹立典範。
基隆市政府今天攜手台灣血液基金會、台北捐血中心，在基隆好食城2樓舉辦基隆地區捐血績優表揚大會，這是台北捐血中心首度專為基隆市辦理表揚活動。
基隆市副市長邱佩琳逐一頒發個人獎項，基隆市第二信用合作社獲頒「績優團體獎」。今年增設「特殊貢獻獎」，頒給國際獅子會300A5區及國際佛光會中華總會基隆分會。
邱佩琳表示，全台每天約需6000袋血液，基隆平均每天可穩定提供約100袋。基隆市捐血人數已逾千人，其中累計捐血超過100次的有735人。相較於捐款行善，捐血是從自身付出，更顯珍貴，是一種難能可貴的無畏布施。
「1袋血可以幫助3個人」，邱佩琳向80名受獎者表示敬意，捐血英雄是社會最重要的力量。她也感謝捐血中心在基隆舉辦專場表揚活動，象徵基隆在全台愛心網絡中從未缺席。
台灣血液基金會執行長王宗曦指出，穩定的血液來源是醫療體系運作的基石，希望藉由表揚捐血者無私奉獻的感人事蹟，鼓勵更多健康民眾養成定期捐血的習慣，共同守護生命。
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