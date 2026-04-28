宜縣崙埤村長罷免案通過 鄉公所將派員代理

宜蘭縣大同鄉崙埤村礦場開發案引爭議，村長吳秉宗罷免案日前完成投開票作業。縣選委會今天公告，罷免案確定通過；因所遺任期不足2年不再補選，將由鄉公所派員代理至屆滿。

宜蘭縣選舉委員會今天表示，25日已完成宜蘭縣第22屆大同鄉崙埤村長吳秉宗罷免案的投開票作業。投票人總數606人，投票人數338人。開票結果為同意罷免214票、不同意罷免120票、無效票4票。

縣選委會指出，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上；經今天召開委員會議審定後，依公職人員選舉罷免法，公告罷免案通過。另依地方制度法規定，吳秉宗罷免案成立，所遺任期不足2年不再補選，將由大同鄉公所派員代理至這屆任期屆滿為止。

大同鄉長何勝立接受中央社記者電訪表示，待收到縣選委會公告函後，將指派代理人。