花蓮農改場建置典藏網站 促進原民傳統農耕知識傳承

花蓮農改場表示，為促進部落知識保存、傳承與活化應用，建置「花蓮原住民部落傳統農耕知識與飲食文化典藏網」，已整理95項作物與知識主題、建置535筆資料，外界可查詢和瀏覽。

農業部花蓮區農業改良場今天發布新聞稿表示，為保存花蓮原住民族珍貴的傳統農耕知識與飲食文化，透過部落踏查、耆老訪談、文獻蒐整、影像紀錄與數位典藏等方式，系統性整理花蓮原鄉長年累積的農耕智慧與飲食文化記憶，建置「花蓮原住民部落傳統農耕知識與飲食文化典藏網」。

花蓮農改場說，花蓮擁有豐富多元的原住民族群與部落文化，不同族群因應山林、溪流、海岸與平原等自然環境，發展出各具特色的傳統耕作方式、植物利用知識及飲食文化，不僅反映原住民族順應自然、尊重環境的生活哲學，也蘊含永續利用土地與資源的智慧。

配合農業部推動「找回原力」計畫，花蓮農改場深入部落進行知識盤點，透過系統化分類與數位資料建置，將分散於部落生活中的傳統作物栽培、植物利用、飲食製備方式、祭儀文化、工藝材料及地方生活經驗等進行典藏；把過去較難長期保存與整理的口述記憶、影像紀錄與田野資料，轉化為可持續累積、公開展示及多元應用的文化資產。

花蓮農改場說，近年持續完成縣內多處原住民部落的傳統知識盤點與數位典藏，主題包括小米、陸稻、地瓜、芋頭、玉米、高粱等傳統糧食作物，及月桃、山蘇、黃藤、構樹、薯榔等具食用、工藝或生活用途的植物資源。

此外，花蓮農改場也記錄部落在採集、加工、烹調、保存及祭儀使用上的文化意涵，讓傳統知識不只是植物介紹，而是能與族群歷史、生活方式及環境利用經驗相互連結。

花蓮農改場說，典藏成果已累積整理95項作物與知識主題，建置535筆典藏資料，並以數位平台方式公開展示，提供外界查詢與瀏覽。民眾可從作物名稱或部落名稱查詢資料，也能透過線上策展內容，理解原住民族如何依循節氣、環境與生活需求發展出獨特的農耕與飲食文化。

花蓮農改場表示，典藏網的建置不以資料保存為唯一目標，未來將推動應用於食農教育、部落文化推廣、展覽活動等，使部落傳統智慧進入社會大眾視野。對學校而言，典藏網可作為在地文化與食農教育教材的重要素材；對部落而言，有助於傳統知識回溯、族群文化再認識及世代傳承；對產業端而言，可作為部落特色餐飲、文化導覽與農產加值應用的參考基礎。

花蓮原住民部落傳統農耕知識與飲食文化典藏網網址為https://harvestwisdom.openmuseum.tw/hw/project/hdares。