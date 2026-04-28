馬太鞍溪防災演練30日登場 花蓮啟動實境演練 多路段交管、改道一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，為強化防災應變能力，花蓮縣政府30日下午將於光復、鳳林交界辦理災害防救演練。縣府表示，演練期間將實施交通與人車管制，光復車站旅客也須配合避難措施，提醒民眾提前因應行程。

縣府指出，堰塞湖災害防救演練時間為30日下午1時30分至4時，地點位於光復鄉與鳳林鎮交界，並納入萬榮鄉部分區域，模擬堰塞湖災害情境，當天將發送防災細胞廣播訊息並同步發布警報，警報聲採5秒鳴響、5秒間隔，重複9次，總長約85秒，解除警報則為持續長鳴90秒。

交通方面，演練期間光復鄉警戒區將實施管制，馬太鞍溪鋼便橋全面封閉，禁止通行，南下車流可改行台9線至鳳林鎮，左轉中和路接193縣道，經大農大富農場路再銜接台9線；北上則可由台9線行經大農大富右轉農場路，再接193縣道轉台11甲線或續行返回花蓮市區，相關路口均會配置人員進行交通疏導與指引。

縣府提醒，193縣道路幅較窄且彎道多，駕駛人行經替代路線時應減速慢行，並配合現場警力與指示行駛，以確保行車安全。

光復車站這次納入演練警戒範圍，當天下午1時30分至4時之間抵達的旅客，須依台鐵人員引導至站體2樓垂直避難，直至演練結束，由於車站周邊同步實施交通管制，縣府建議有搭乘需求的民眾，盡量避開該時段於光復站上下車，或提早、延後行程，以免影響行程。

縣府強調，演練主要提升地方整體防災應變能力與民眾避難意識，呼籲民眾配合各項管制措施，確保演練順利進行。

花蓮縣政府4月30日下午，將在光復鄉及鳳林鎮交界處舉辦堰塞湖災害防救演練，屆時馬太鞍溪鋼便橋全線封閉禁止通行，民眾需改走替代道路。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣政府4月30日下午，將在光復鄉及鳳林鎮交界處舉辦堰塞湖災害防救演練，屆時馬太鞍溪鋼便橋全線封閉禁止通行，民眾需改走替代道路。圖／花蓮縣府提供