宜蘭縣府施打皮蛇疫苗政策跟進林國漳？藍營批：稻尾割得太超過

宜蘭縣府日前宣布補助施打皮蛇疫苗政策，民進黨縣長參選人林國漳事後以新聞圖卡感謝縣府「跟進」他元月提的政策。國民黨議會黨團今天出示縣議會建議補助疫苗的連署提案，議員去年9月就跟縣府討論經費及施打對象，縣府並沒有跟進林國漳，反而是林國漳吃了縣府豆腐、又未感謝議員努力，「稻尾割得太超過」。

國人平均每3人就會有1人罹患帶狀疱疹，痛苦難耐，施打兩劑疫苗需1萬2000元左右。近年來，縣議會不分黨派議員曾多次向縣政府建議補助施打皮蛇疫苗，縣政府本月22日宣布補助65歲以上（原住民55歲以上）重大傷病、中低收等弱勢族群，林國漳出席記者會後發布新聞感謝縣府「跟進」他提的政策。

國民黨縣議會黨團今天召開記者會，批評林國漳抹煞議員的努力，把功勞全歸他一人。黨團書記長林義剛表示，接獲許多鄉親反映，看到原本由議會爭取、縣府推動政策，卻被包裝成某位縣長參選人的「個人政績」，對此感到不滿。

林義剛指出，帶狀皰疹疫苗補助並非臨時起意，而是議員長期關注、持續倡議的成果，「吃米要拜田頭，不應該為了選舉亂割稻尾。」

縣議員林岳賢指出，自己與楊弘旻議員在2025年即提案爭取，並獲黃琤婷等多位議員連署支持，他感謝縣府採納議會建議，如今政策推動卻遭扭曲成為個人功勞，參選人吃縣政府豆腐，爭功諉過實非縣長參選人的格局。

縣議員楊弘旻表示，時序很清楚，他跟林岳賢議員在議會提案，而且去年9月提案前就有跟衛生局長研議經費問題，然而林國漳團隊卻對外宣稱「縣府跟進他元月的政策」，而且其所發布的新聞稿也沒有感謝議員，這稻尾未免割得太超過；若要論「跟進」，反而是「林國漳參選人跟進議會提案」。

楊弘旻說，林國漳提出的補助對象與縣府最終政策內容存在明顯差異，衛生局長在備詢時也說明林國漳沒有跟他討論過，呼籲政治人物應回歸正派精神，不要將別人的努力攬成自己功勞，只會被看破手腳。

縣議員黃琤婷表示，帶狀皰疹疫苗補助不是任何單一個人的成果，而是議會與縣府跨黨派共同努力形成的政策共識；至於誰真正有在做事，縣民心中自有一把尺。

縣議員林岳賢指出，縣府採納議會建議補助施打皮蛇疫苗，卻遭扭曲成個人的功勞，還吃縣府的豆腐，「爭功諉過」實非縣長參選人的格局。記者戴永華／攝影