守護花蓮大西瓜 玉里警拍創意影片 劉一峰神父用法語宣導超吸睛

花蓮玉里鎮西瓜迎來盛產，秀姑巒溪沿岸大片瓜田進入採收期，為守護農民辛苦成果與財產安全，警方啟動護瓜行動。玉里警分局拍攝宣導影片，除有國語、台語、族語、客語外，還邀請劉一峰神父用法語宣導，十分吸睛。

玉里分局自製「護瓜防竊影片」，結合創意與在地元素吸引目光，邀請瓜農王筠婷擔任「護瓜大使」，分享栽種西瓜的辛勞與收成不易，呼籲大眾守護農民心血。

宣導內容融入多語言特色，由轄區內具布農族、阿美族、客家及閩南背景的員警輪流發聲，以族語及母語呼籲民眾守法；更特別邀請來自法國的劉一峰神父以法語參與宣導，展現族群共融與國際元素，讓護農理念跨越語言藩籬。

另影片中並設計情境橋段，由三民派出所長林義傑、中平派出所長余明和化身「採瓜賊」，在行竊過程中遭警方與民力當場查獲，以戲劇化方式傳遞「竊盜必究」的強烈訊息，讓宣導更具記憶點與教育效果。

針對大西瓜自4月底起陸續採收，警方組成「護瓜巡守隊」，由分局長率領各派出所長，結合替代役及義警等民力，春日、觀音、三民等派出所強化巡邏密度，採跨所聯防、分區編組方式，並透過不定時巡邏、小區聯巡及深夜跨區巡邏等多元策略，全力防堵竊案。

同時，警方在193縣道與台9線等重要路段部署警力，加強攔查載運西瓜的貨車與可疑人車，從源頭防制不法行為；為提升整體防護效能，也導入空拍機與遠端監視系統，即時掌握田區動態，建構空地整合的立體防護網。

警方表示，已與瓜農建立聯繫機制，落實警民合作與情報共享，呼籲農民若發現可疑人事物，應立即通報派出所或撥打110，守護辛苦收成。

花蓮玉里大西瓜產季開跑，警方啟動「護瓜行動」守護瓜農心血。圖／玉里警分局提供

花蓮玉里大西瓜產季開跑，警方為守護瓜農辛苦的成果，啟動「護瓜行動」，邀請劉一峰神父（左二）宣導。圖／玉里警分局提供

花蓮玉里警方拍護瓜宣導影片，由三民派出所長林義傑（左）、中平派出所長余明和（右）化身「採瓜賊」，讓宣導更具記憶點與教育效果。圖／玉里警分局提供