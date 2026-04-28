災害防救演練 4/30下午花蓮馬太鞍溪便橋封閉

提升防災應變能力，保障民眾生命財產安全，花蓮縣政府將於30日下午在光復及鳳林交界處舉行堰塞湖災害防救演練；演練期間「馬太鞍溪便橋」全線封閉管制，請民眾預先規劃行程並配合交通疏導。

為求演練貼近真實災變情境，並落實各機關在災害發生時的進駐與撤離程序，縣府已向受演練影響範圍內的公家單位、學校及各營業場所函發正式公文。針對需參與或受演練環境影響的人員與教職員，依法准予公假登記，以確保各單位能專注於防救災任務演練，提升區域防災韌性。

花蓮縣政府表示，堰塞湖災害演練是保障溪畔居民生命財產安全的重要環節，封路管制帶來短暫不便，是為了換取長期的高度警覺與防災準備，請鄉親體諒配合。

管制時間4月30日下午1時30分起至下午4時止。管制路段為馬太鞍溪便橋（全線封閉禁止通行）。

管制期間將暫時管制人車進入光復鄉警戒區，而為確保演練期間交通順暢，建議北上與南下民眾以替代路徑繞行避開管制區。

另外，光復火車站在演練的警戒範圍內，為求演練程序完整當日下午1時30分至4時的時段內下車旅客，請配合台鐵人員引導至站體2樓垂直避難，至演練結束。考量演練期間車站周邊實施管制，若行程時間較為緊迫，建議避開，以免被耽誤。

花蓮縣政府說明，演練期間，為測試警報傳達效率並推廣警報音辨識，將有告警措施，包括災防細胞簡訊（針對光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉部分地區發布手機災防告警簡訊。簡訊標明為演習測試，請民眾收到後配合演練實施疏散撤離，無須過度驚慌。）堰塞湖專屬警報音，警報聲為鳴5秒、停5秒，連續重複9次，總長共85秒；解除警報為長鳴1聲，持續90秒。