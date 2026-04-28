氣候穩定、清園復耕助攻 花蓮西瓜品質創近年最佳

花蓮西瓜進入產季，縣府農業處長陳淑雯表示，今年氣候穩定、復耕成效顯著，西瓜是近年品質最好的一次，一顆宅配價格700到900元之間不等；玉溪農會總幹事蔡宗翰指出，玉里大西瓜本周起陸續採收，整體成數上看9成，產量比往年好。

陳淑雯表示，花蓮西瓜產季自南區展開，從玉里、瑞穗、鳳林一路延伸至壽豐，今年因氣候穩定，產期略為提前，自4月底起至5月底、6月初，各產區將陸續採收上市；去年縣府推動清園復耕計畫，有效協助農民恢復耕作，今年整體產況良好，西瓜外觀與品質皆為近年最佳。

蔡宗翰說明，玉溪農會西瓜種植面積約300甲，與往年持平，今年採用「華寶一號」品種，栽培方式為一株僅留一顆最大果實，使西瓜品質更集中、果型飽滿，近期已開始採收，預計產期將持續至5月24日左右，整體產量與品質均優於去年，農民普遍反映成果提升。

價格方面，蔡宗翰指出，今年西瓜價格預估與去年相當，每台斤約30至35元，但受國際情勢影響，包材與膠帶成本上漲，宅配費用平均增加約50元；加上部分地區被宅配業者列為偏遠區域，運費可能再提高，對銷售端帶來些許壓力。

針對宅配價格，陳淑雯說，目前一顆西瓜含運費約落在700至900元不等，依重量不同（約25至30台斤以上）價格有所差異，重量越高價格也相對提高。

在銷售與推廣方面，縣府與各農會規畫一系列「西瓜節」活動，5月4日將舉行啟動記者會，5月9日結合西瓜節與農民節活動，5月16、17日於花蓮太平洋公園舉辦西瓜嘉年華；5月每周末也前進台北希望廣場、花博市集展售，並拓展至新北海山捷運站、台南永康農會等地。

陳淑雯補充，5月30、31日將與職棒味全龍合作，在天母棒球場舉辦西瓜主題市集，結合運動與農產行銷，提升花蓮西瓜曝光度，歡迎民眾把握產季，選購在地優質西瓜支持農民。

花蓮西瓜進入產季，因今年氣候穩定、復耕成效顯著，西瓜是近年品質最好的一次。圖／花蓮縣府農業處提供

花蓮西瓜進入產季，因今年氣候穩定、復耕成效顯著，西瓜是近年品質最好的一次。圖／花蓮縣府農業處提供

花蓮西瓜進入產季，因今年氣候穩定、復耕成效顯著，西瓜是近年品質最好的一次。圖／花蓮縣府農業處提供