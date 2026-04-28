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花蓮大西瓜進入採收期 警方導入空拍機護瓜

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮大西瓜5月起進入採收期，陸續由玉里、瑞穗、鳳林、壽豐等產地採收上市；守護農民辛苦成果與財產，警方啟動護瓜行動，並導入空拍機及遠端監視器等輔助提升應變力。

花蓮大西瓜種植面積約1000公頃，品種為「華寶」，西瓜外皮淡綠色，散布青色網紋，果肉鮮紅多汁，口感外脆內沙又香甜，深受消費者喜愛。

為防止瓜農辛苦成果遭宵小覬覦，花蓮縣警察局玉里分局未雨綢繆，提前規劃部署護瓜勤務，由分局長許竣閔率領轄區各派出所長，結合替代役、義警等民力組成「護瓜巡守隊」，深入偏遠瓜園執行守護任務，以實際行動守住農民一整年的心血。

警方同步集結春日、觀音、三民等沿線派出所，強化巡守能量，採跨所聯防、分區編組方式，透過不定時巡邏、小區域聯巡及深夜大範圍跨所巡邏等多元勤務模式，全面防範竊案發生。

另外，在縣道193線及省道台9線等重要幹道部署警力，加強守望與盤查，針對載運西瓜的大型貨車及可疑人車實施攔查，主動出擊。

為提升巡邏效率與監控範圍，護瓜行動導入空拍機及遠端監視器等科技輔助，從空中即時掌握田區動態，形成立體化防護網，有效提升即時應變能力。

同時，警方也與瓜農建立緊密聯繫機制，落實「警民協力、情報互通」，呼籲瓜農如發現可疑情事，立即通報轄區派出所或撥打110，警方將迅速到場查證處理。

值得一提的是，玉里分局特別自製「護瓜防竊影片」，結合創意與在地特色強化宣傳效果。影片中邀請在地瓜農王筠婷擔任「護瓜大使」，分享種植辛勞與守護成果的重要性，並由轄內具布農族、阿美族、客家、閩南等背景員警來發聲，還特別邀請神父劉一峰以法語共同響應宣導，讓護農理念跨越語言界線，深入人心。

農民 空拍機 花蓮

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