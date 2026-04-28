去台東住宿賺到了！住宿補助最高現省2500元

為帶動觀光人潮並鼓勵深度旅遊，台東縣政府今天宣布自5月1日至12月5日推出「台東一遊未盡」住宿獎勵方案，針對自由行與企業團體提供多項補助措施，盼吸引旅客延長停留時間，深入體驗縣內自然與人文特色。

縣長饒慶鈴表示，台東擁有得天獨厚的自然環境與多元文化，從遼闊的太平洋海景到豐富的原住民族文化，再到純淨空氣與慢活氛圍，皆為吸引旅客的重要資源。此次推出的住宿獎勵方案，不僅是觀光推廣措施，也是一種低碳、深度生活方式的倡議。

「台東一遊未盡」方案針對自由行旅客祭出優惠，不分平假日，只要連續入住台東合法旅宿5晚，即可享每人一次現折新台幣2500元的住宿獎勵金。在團體旅遊方面，凡國內企業團體達6人以上，連續入住5晚以上，並將「台東慢旅」行程納入規畫，即可申請每團最高補助4萬5000元。

此外，縣府也規畫一系列年度觀光活動，自5月起陸續登場，包括免費入場的東浪嘉年華、「最美星空」系列活動，以及每年吸引大批遊客的台灣國際熱氣球嘉年華，另還有全新推出的「2026台東博覽會」，串聯在地山海景觀與文化體驗，提升整體觀光吸引力。

縣府觀光發展處指出，這次補助申請須透過活動官網線上辦理，未設置任何外部網站或社群報名表單，相關資格條件及合作業者名單也將統一公告於官方平台，提醒民眾留意資訊來源，避免受騙。