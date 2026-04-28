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協商無結論 花蓮總預算案僵局未解

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣議會針對內政部昨天召開協商會議，發布聲明表示，期盼透過制度化協商，盡速化解歧見，讓預算審議回歸正軌。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣議會針對內政部昨天召開協商會議，發布聲明表示，期盼透過制度化協商，盡速化解歧見，讓預算審議回歸正軌。圖／聯合報系資料照片

花蓮縣議會至今未審縣府今年度總預算案，縣府依地方制度法函請內政部核定，內政部昨天召開協商會議，仍無結論。縣府聲明指，議會未排審違法，影響民生、社福，應一個月內完成協商或由中央決定；議會重申從未擋預算，是要求資源配置更精準。

內政部昨邀集花蓮縣府、縣議會開「一一五年度總預算案」協商會議，會後縣府發聲明表示，感謝中央提供溝通平台，針對預算案促成府會對話，盼透過制度化協商盡速化解歧見，讓預算審議回歸正軌。縣府說，去年十月十四日已依法將今年度總預算案送議會審議，議會遲未排入正式議程，導致審議作業停滯，公然違法。

縣府指出，議會程序委員會去年十月二十二日、十月三十日、十一月十八日三度以馬太鞍堰塞湖事件的災後重建經費為由，要求「縣府重新檢討、重編」已逾權。預算卡關超過六個月，攸關三十二萬名鄉親權益，質疑民生不該成為政治攻防工具。

議會表示，昨天的協商府會「各說各話」，經中央協調，已提具體且務實建議方向，內政部次長吳堂安作成兩項建議。第一是針對馬太鞍堰塞湖經費規畫，建請縣府回應災民訴求，由議會安排縣長就總預算案專案報告，再由議會依法審議；第二是特別統籌分配稅款運用，應符合支用事由，請縣府依財劃法規定，同樣建議由縣長赴議會專案報告後，再由議會總預算審議。

議長張峻說，感謝中央安排平台，讓府會坐下來溝通，強調方向很清楚，就是把事情講清楚、把責任釐清，讓預算依法依程序往前走。

花蓮 內政部

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