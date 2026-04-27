日本籍3桅帆船「未來號」抵基隆 古典船身吸睛

台東蘭嶼鄉民陳情手機通訊及數位電視訊號長期不穩，今早立委陳瑩邀集數位發展部官員及三大電信業者會勘。數發部韌性建設司長牛信仁表示，有兩處通訊不良處已有地主願意提供用地，待用地程序完成，業者將先行建置基地台，另5處須先解決用地問題；電視訊號不穩部分，預計今年8月底完成。

2026-04-27 17:47