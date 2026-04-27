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日本籍3桅帆船「未來號」抵基隆 古典船身吸睛

中央社／ 基隆27日電

日本石垣港啟航的日本籍3桅帆船「未來號」（Miraie）昨天抵達基隆港，靠泊東4碼頭，預計停留到30日上午，優美且充滿古典氣息船身一入港就吸引眾多目光，成為矚目焦點。

台灣港務股份有限公司基隆港務分公司今天透過新聞稿表示，國立台灣海洋大學推動海事教育合作計畫，邀船長52.16公尺、船寬8.6公尺，主桅高約30公尺的「未來號」造訪基隆。

基隆港務分公司說，「未來號」是「2025大阪‧關西世博會」官方特別支援船，積極呼應20國集團（G20）大阪「藍色海洋願景」，造訪基隆除培育海事人才，更肩負跨國合作「海洋塑膠微粒調查」科學研究使命，透過塑膠微粒採樣觀察與海水水質量測，實踐聯合國永續發展目標中海洋生態保護議題。

基隆港務分公司表示，依海洋大學介紹，「未來號」用於海事專業訓練，長期支援航海實務教學，將提供台日師生難得機會，近距離觀摩這艘融合傳統帆船技藝與現代動力系統特殊船舶，藉實地參訪與交流，深化台日民間海洋文化連結，強化學子國際海洋保護議題參與度。

G20 大阪 日本

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