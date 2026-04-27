基隆市仁愛區表揚31名模範母親 謝國樑出席：母愛成就家庭、滋養城市

基隆市仁愛區公所今天舉辦模範母親表揚活動，基隆市長謝國樑出席，向受獎者表達祝福，同時感謝全市母親的辛勞，盼藉由表揚活動讓愛與感恩，在基隆持續扎根，形塑更溫暖、更有力量的有愛城市。

仁愛區公所今天在成功國小，表揚31名來自各里、原住民及客家族群的模範母親。仁愛區長李宗奇說，今天接受揚的模範母親，都是在基隆的角落散播無限大愛，是每個家庭的Super Mommy。

謝國樑和基隆市議長童子瑋都出席表揚活動，並與模範母親合照。謝國樑說，市府重視各項楷模表揚，希望透過表揚典範母親的付出與奉獻，傳遞良善價值，促進家庭和樂，凝聚溫暖互助的社會力量。

謝國樑指出，接受表揚的模範母親，每一位對家庭、子女們的付出都令人肯定，每一位模範母親都是由小愛成就大愛的典範，母愛不僅成就家庭，也滋養城市，對社會的發展功不可沒。

基隆市仁愛區公所今辦模範母親表揚活動，基隆市長謝國樑出席，向受獎者表達祝福，同時感謝全市母親的辛勞。圖／基市府提供

基隆市仁愛區公所今辦模範母親表揚活動，基隆市長謝國樑出席，向受獎者表達祝福，同時感謝全市母親的辛勞。圖／基市府提供

基隆市仁愛區公所今辦模範母親表揚活動，基隆市長謝國樑出席，向受獎者表達祝福，同時感謝全市母親的辛勞。圖／基市府提供

基隆市仁愛區公所今辦模範母親表揚活動，基隆市長謝國樑出席，向受獎者表達祝福，同時感謝全市母親的辛勞。圖／基市府提供

基隆市仁愛區公所今辦模範母親表揚活動，基隆市長謝國樑出席，向受獎者表達祝福，同時感謝全市母親的辛勞。圖／基市府提供

基隆市仁愛區公所今辦模範母親表揚活動，基隆市長謝國樑出席，向受獎者表達祝福，同時感謝全市母親的辛勞。圖／基市府提供