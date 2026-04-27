基隆河又見汙染！堵南抽水站閘門河岸堆積油汙 環保局布棉索防擴散河道

基隆市堵南抽水站的閘門處，今天下午被人發現有堆積油汙。環保局接獲通報後前往布設吸油棉索，防汙染擴散。稽查人員一路追查到鄰近的八德路下水道陰井，尚未找到汙染源頭。

環保局今天表示，下午1時許接獲通報，指基隆河千祥橋附近的河岸有油汙。稽查人員1時50分抵達現場，發現堵南抽水站閘門處有堆積油汙。

稽查人員在堵南抽水站閘門處布設2道吸油棉索道，避免汙染物擴散至基隆河道。稽查人員也在現場檢測水質，pH值7.85，水溫26.2℃，導電度169.8μS/cm，沒有明顯異常。

環保局指出，稽查人員溯源搜尋汙染源，發現抽水站逕流口的逕流端，是八德路48號一帶的下水道陰井，但路面溝渠未查獲可疑汙染跡象，現場也未發現排放汙染情事，將擴大追查汙染源頭。