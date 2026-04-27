基隆河千祥橋段現油污 環保局布設棉索攔截追查

基隆河千祥橋段河岸今天發現油污堆積，基隆市環保局獲報派員趕抵現場，於堵南抽水站閘門處布設吸油棉索攔截，目前已無持續排放情形，環保局將持續追查污染源。

基隆市環保局長馬仲豪表示，環保局下午1時23分接獲新北市環保局通報，指基隆河千祥橋段河岸堆積油污，稽查人員於下午1時50分抵達現場，發現堵南抽水站閘門處有油污堆積。

為了避免污染持續擴散至基隆河道，稽查人員立刻在堵南抽水站閘門處布設2道吸油棉索攔截油污，經同步檢測水質，酸鹼值pH7.85、水溫攝氏26.2度、導電度169.8μS/cm，屬於正常範圍內，並無任何異狀。台灣自來水公司接獲通報後，經派員採集水質檢驗後也無任何異常。

稽查人員隨後溯源搜查抽水站逕流口，發現污水排出口在八德路方向下水道陰井，但在路面溝渠未查獲可疑污染跡象。環保局指出，經搜查現場已無持續排放情形，明天將前往排出口持續追查可疑污染源。